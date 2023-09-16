Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Российские Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД
Российские ракетоносцы ТУ-160 оснастили новыми крылатыми ракетами Х-БД. Об этом заявили в Минобороны.
«Ракеты Х-БД с дальностью более 6 500 тысяч километров», — заявил командующий российской дальней авиацией Сергей Кобылаш.
Информация о новых ракетах была озвучена во Владивостоке — во время осмотра ракетоносца лидером КНДР Ким Чен Ыном и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.
Ранее на вооружении Ту-160 были только ракеты Х-101, дальность которых на 1000 км меньше новинки — 5,5.
Напомним, что по поручению Президента Владимира Путина в России стартовала программа по производству модернизированного Ту-160М. Как ранее сообщал «Татар-информ», до конца года Казанский авиазавод выпустит один новый и один модернизированный Ту-160.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»