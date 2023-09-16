Российские Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД

Российские ракетоносцы ТУ-160 оснастили новыми крылатыми ракетами Х-БД. Об этом заявили в Минобороны.

«Ракеты Х-БД с дальностью более 6 500 тысяч километров», — заявил командующий российской дальней авиацией Сергей Кобылаш.

Информация о новых ракетах была озвучена во Владивостоке — во время осмотра ракетоносца лидером КНДР Ким Чен Ыном и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Ранее на вооружении Ту-160 были только ракеты Х-101, дальность которых на 1000 км меньше новинки — 5,5.

Напомним, что по поручению Президента Владимира Путина в России стартовала программа по производству модернизированного Ту-160М. Как ранее сообщал «Татар-информ», до конца года Казанский авиазавод выпустит один новый и один модернизированный Ту-160.