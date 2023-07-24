«Известия»: Минобороны рассматривает создание авиаполка на Ту-160 на Дальнем Востоке

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В Министерстве обороны РФ изучают возможность развертывания на Дальнем Востоке авиационного полка, вооруженного стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-160 «Белый лебедь». Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Известия».

По словам собеседников издания, окончательное решение еще не принято — «всё будет зависеть от объемов и структуры гособоронзаказа на ближайшие годы». Сейчас в его рамках на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова организована модернизация существующих Ту-160 и строительство новых машин с индексом «М».

В случае принятия положительного решения новый авиаполк войдет в состав «соединения дальней авиации, которое базируется в Амурской области». Речь идет о 326-й тяжелой бомбардировочной авиационной Тарнопольской ордена Кутузова дивизии.

Это соединение включает два полка на турбовинтовых стратегических бомбардировщиках-ракетоносцах Ту-95МС, которые дислоцируются на авиабазе в Амурской области, и один полк на сверхзвуковых бомбардировщиках-ракетоносцах Ту-22М3 в Иркутской области.

Стратегические бомбардировщики Ту-160 сейчас находятся на вооружении только 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, которая базируется на аэродроме Энгельс.

Серийным производством модернизированных ракетоносцев Ту-160М занимается Казанский авиационный завод. В январе 2018 года ПАО «Туполев» и Минобороны России подписали контракт на поставку десяти обновленных «стратегов». Маркировку Ту-160М2 будут получать самолеты, построенные с нуля. Возможности машины в ходе визита в Казань высоко оценил Президент РФ Владимир Путин. До конца года Вооруженным силам будут переданы четыре бомбардировщика.