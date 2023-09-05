Шойгу: В этом году армия получит четыре Ту-160М

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В этом году Вооруженным силам РФ будут переданы четыре стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М, которые производит Казанский авиационный завод. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством ВС, сообщает пресс-служба военного ведомства.

«Вначале обсудим, как Объединенная авиастроительная корпорация реализует план поставки тяжелых военно-транспортных самолетов и модернизированных стратегических ракетоносцев. В текущем году в Вооруженные силы должны поступить шесть Ил-76МД-90А и четыре Ту-160М», — проинформировал министр.

Upd. (14.43): Серийным производством модернизированных ракетоносцев Ту-160М занимается Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова. В январе 2018 года ПАО «Туполев» и Минобороны России подписали контракт на поставку десяти обновленных «стратегов». Маркировку Ту-160М2 будут получать самолеты, построенные с нуля. Возможности машины в ходе визита в Казань высоко оценил Президент РФ Владимир Путин.

О планах до конца года передать Вооруженным силам четыре бомбардировщика, два новых и два модернизированных, Сергей Шойгу рассказал еще в начале июля. Позднее стало известно, что в Минобороны изучают возможность создания авиаполка на Ту-160 на Дальнем Востоке. Сейчас эти стратегические бомбардировщики находятся на вооружении 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, которая базируется на аэродроме Энгельс.