Шойгу исполнил новогоднюю мечту девочки из Удмуртии

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу поучаствовал во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» в Национальном центре управления обороной России. Он исполнил новогоднее желание девочки Дарьи из Удмуртии, сообщает пресс-служба ведомства.

В своей новогодней открытке, которую руководитель министерства снял с новогодней елки, девочка попросила подарить ей защитный шлем и посмотреть с трибун Красной площади Парад Победы. Шойгу пригласил ее в Москву 9 мая. Также в Ижевск к Новому году будет доставлен защитный шлем летчика.

Акция проходит в военных частях и горизонтах по всей стране. В ней принимают участие командиры, начальники, офицеры и члены семей военнослужащих. В «Елке желаний» также приняли участие и заместители министра обороны РФ. Отмечается, что во время новогодних праздников все загаданные желания детей будут исполнены.

Некоторые мечты юных россиян уже начали сбываться. Так, в рамках акции в Восточном военном округе две сестры Лиза и Ольга побывали на борту военного вертолета и получили в подарок огромного плюшевого мишку. А военнослужащие 1 армии противовоздушной и противоракетной обороны устроили мальчику Артему экскурсию в музей войск ПВО.

Благотворительная акция «Елка желаний» была инициирована Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В этом году она проводится уже в пятый раз. Благодаря этой инициативе, дети в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, а также ребята из малообеспеченных семей и дети-сироты получили возможность осуществить свои самые сокровенные мечты. Сам российский лидер в этом году уже принял участие в акции.

Присоединился к торжеству добра и Президент РТ Рустам Минниханов. 21 декабря в Татарстане он выбрал две открытки с новогодними пожеланиями детей, а потом во время поездки в Москву 22 декабря — три елочных шара.