Шойгу: Главная задача спецоперации на Украине – защитить Россию от военной угрозы Запада

Вооруженные силы РФ продолжат специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей, главной задачей которых является защита России от внешней военной угрозы со стороны Запада. Об этом на селекторном совещании заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Главное для нас — защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны», — подчеркнул Шойгу.

Он назвал цели, поставленные перед военными, — это защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. По словам Шойгу, российская армия «не оккупирует украинскую территорию». Он подчеркнул, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием, передает РИА Новости.

21 февраля российский Президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ на просьбу о помощи ДНР и ЛНР против агрессии Киева утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

Ранее сообщалось, что за последние сутки границу России пересекли 5 тыс. жителей Донбасса.