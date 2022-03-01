За сутки российскую границу пересекли более 5 тыс. жителей Донбасса

За последние сутки более 5 тыс. человек из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с Россией. Об этом передает РИА Новости.

«За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 5 тыс. граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса», — сказали в Погрануправлении ФСБ России по Ростовской области.

21 февраля российский Президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ на просьбу о помощи ДНР и ЛНР против агрессии Киева утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.