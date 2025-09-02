Согласован проект реставрации казанской церкви Козьмы и Дамиана

Изображение: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия согласовал проект реставрации расположенного в центре Казани, на улице Мусы Джалиля, памятника архитектуры – возведенной в начале XVIII века церкви Козьмы и Дамиана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В комитете констатировали, что за время своего существования здание «не раз горело, перестраивалось, переживало периоды забвения». Эксперты провели масштабные историко-архивные и натурные исследования, выявили следы уникального декора и сохранившиеся элементы первоначальной кладки, а также фрагменты утраченных частей. Результаты обследования свидетельствуют: церковь находится в аварийном состоянии и требует комплексных восстановительных работ.

В частности, специалистам предстоит полностью реконструировать фасады, раскрыть и восстановить исторические архитектурные элементы, привести в порядок конструкции кровли, укрепить фундаменты. Будут проведены ремонтно-восстановительные мероприятия, воссозданы с опорой на архивные материалы утраченные детали, обновлены инженерные системы. Также будет обеспечена доступность для маломобильных групп.

«В результате церковь Козьмы и Дамиана обретет новый облик, максимально приближенный к историческому, и станет православным культурно-образовательным центром – открытым современному городу и уважающим свою многовековую историю», – заявили в Комитете РТ по охране ОКН. В ведомстве также напомнили о словах Раиса РТ Рустама Минниханова: «Исторические территории имеют высокий потенциал, необходимо содействовать их развитию».

Церковь Космы и Дамиана изначально была домовым храмом купцов Михляевых (она примыкает к самому старинному гражданскому зданию Казани, дому Михляева-Дряблова). Согласно письменным источникам, ее освятили в 1704 или 1708 году. Храм располагался над аркой проездных ворот с северной стороны и именовался церковью «на вратах».

В середине XVIII века храм передали во владение Петропавловского собора. В 1742 и 1749 годах здесь произошли крупные пожары, а в 1774 году церковь разграбили пугачевцы. До конца века она претерпела еще несколько небольших перестроек и ремонтов.

В 1816 году в церкви вновь случился пожар, после чего она потеряла статус культового сооружения, превратившись в протоиерейский дом. Алтарь оказался разрушен при пожаре, а бывшая трапезная стала комнатой диакона и священнослужителей.

Здание обновили после очередного пожара, произошедшего в 1842 году: возвели пристройку, переложили оконные и дверные проемы, частично срубили декор и произвели еще ряд изменений. Позднее, во второй половине XIX века, были возведены пристрои духовной семинарии.

В советские годы в церкви находились жилые и складские помещения, а в 1990-е годы из-за строительства по соседству обрушилась ее восточная часть. В настоящее время она находится в руинированном состоянии. Планы по реставрации памятника рассматриваются с 2004 года. Пока тут были проведены противоаварийные и археологические (в восточной части территории) работы.