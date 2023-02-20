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Балтусова: Минниханов поддержал реставрацию церкви Космы и Дамиана
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поддержал идею о необходимости реставрации придомового храма купцов Михляевых – церкви Космы и Дамиана. Небольшая постройка, напомним, прилегает к самому старинному гражданскому зданию Казани, дому Михляева-Дряблова, и находится в комплексе квартала Петропавловского собора.
«Недавно удалось получить поддержку Раиса РТ и в части проектирования реставрации здания бывшей церкви Космы и Дамиана. За нее возьмутся в ближайший год после обследования. Есть поручение на обследование и проектирование церкви», – сообщила «Татар-информу» Олеся Балтусова.
Она отметила, что на глазах современников, в ближайшие обозримые годы, должен сойтись сложный пазл квартала построек XVIII века в районе реставрируемого объекта культурного наследия федерального значения – Петропавловского собора.
Дом Михляева-Дряблова, как ранее сообщал «Татар-информ», сменил подрядчика. После трех лет приостановленных работ по реставрации и реконструкции в ближайшее время здесь будут продолжены этапы восстановления исторического объекта.
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