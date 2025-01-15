В Казани отреставрируют аварийную церковь Козьмы и Дамиана

В Казани стартуют противоаварийные работы и реставрация церкви Козьмы и Дамиана. Памятник культурного наследия, построенный в начале XVIII века, расположен на улице Мусы Джалиля, следует из материалов государственной историко-культурной экспертизы. Они опубликованы на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Согласно письменным источникам, церковь была освящена в 1704 году, по другим данным — в 1708-м. Она располагалась над аркой проездных ворот с северной страны и именовалась церковью «на вратах». Надвратная церковь, пояснил эксперт, является одним из немногочисленных типов храмов, сохранившихся на сегодняшний день, и памятников архитектуры рубежа XVII-XVIII веков. Особенно ценны ее проездная арка с элементами, уцелевшие своды первого и второго ярусов и уникальные декоративные элементы фасадов, характерные для русской архитектуры этого периода.

В середине XVIII века она была передана во владение Петропавловского собора. В 1742 и 1749 годах церковь подверглась крупным пожарам, а в 1774 году была разграблена пугачевцами. До конца века она претерпевала еще несколько небольших перестроек и ремонтов.

В 1816 году в церкви вновь произошел пожар, и она больше не возобновлялась, превратившись в протоиерейский дом. Алтарь был разрушен при пожаре и не восстанавливался, а бывшая трапезная стала комнатой диакона и священнослужителей.

Вновь «возобновилось» здание после очередного пожара — в 1842 году. Появились пристройка, переложены оконные и дверные проемы, частично срублен декор и произведены другие изменения. Во второй половине XIX века были возведены пристрои Духовной семинарии.

В советские годы здесь находились жилье и складские помещения, а в 1990-е годы при проведении строительства по соседству обрушилась восточная часть церкви. В настоящее время эта часть находится в руинированном состоянии. По мнению эксперта, сейчас в здании трудно распознать его культовое назначение.

Проект реставрации памятника разрабатывался еще в 2004-2005 годах, спустя год здесь проведены противоаварийные работы, в результате которых была установлена временная кровля над алтарной частью. В 2013 году состоялись археологические исследования с восточной частив связи с восстановлением корпуса КФУ. Был усилен фундамент восточной стены.

Работы на объекте проведут в несколько этапов: противоаварийные — расчистка территории и внутреннего пространства, усиление основания под стенами, усиление и ремонт фундаментов, срезка насыпного грунта вдоль юго-восточного фасада и в проездной арке, гидроизоляция фундаментов и стен, ремонт несущих стен и усиление остальных, восстановление разрушенных конструкций, устройство временных подпорок, усиление сводов и демонтаж аварийных конструкций.

Затем начнутся основные работы по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия под исходные функции — домовой церкви. Специалисты удалят отслоившуюся кладку фундаментов, цоколя и низа стен, восстановят их, отреставрируют стены с трещинами и разрушенную кладку, внутренние несущие стены и проемы, удалив позднюю неперевязанную кладку. Согласно проекту, будут раскрыты или, наоборот, заложены дверные проемы, усилены перекрытия, на первом и втором этажах настелют полы. Фасады и стены подготовят к работам, а затем проведут вычинку разрушенных кирпичей, камнеукрепление, реставрацию швов кладки и другие виды работ.

Цоколь будет восстановлен из белокаменных тесанных блоков, временную кровлю заменят фальцевой, появится организованная водосточная система, восстановлены сохранившиеся и воссозданы утраченные элементы, отделка, перегородки. В здании обеспечат пожарную безопасность, сделают ее доступной для маломобильных групп, появятся входные площадки и будет благоустроена прилегающая территория.