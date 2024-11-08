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Соцкоординатор в Альметьевске: После участия в СВО стал решать вопросы военных
Виктор Шатрилов из Альметьевска ушел на СВО одним из первых в 2022 году. По истечении контракта вернулся домой, но не перестал помогать братьям по оружию. Теперь уже в тылу он решает вопросы военнослужащих: от оформления бумаг, до доставки гуманитарных грузов.
Сегодня Виктор Шатрилов — социальный координатор татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества». Фонд, работая в тесном контакте с социальными службами и исполкомом, помогает военнослужащим, их женам и матерям.
«Сопровождаем по разным направлениям. Разные нужды у людей, где-то какие-то документы не проходят, какие-то юридические вопросы. Помогаем от простой помощи и совета до юридической помощи», — пояснил Шатрилов.
В фонд Виктор пришел, когда сам оформлял документы ветерана боевых действий — да так и остался. Год назад вернулся из зоны СВО и как никто другой знает, с какими трудностями приходится столкнуться на фронте. Лично ему помог опыт, он уже бывал в горячих точках. Главное было суметь обустроиться в походных условиях.
«В быту где-то не доспать, не доесть, где-то согреться. Это уже вспоминали старое, прошлые свои походы, поэтому было легче. Мы многому учили молодых ребят, как жить в земле, как обустраивать быт», — поделился он.
Особую роль, в нашей Победе играют волонтеры, уверен Виктор. Именно их маскировочные сети, окопные свечи, теплые вещи делают быт военных более комфортным.
«Масса того, что приходит, все нужно. И, конечно, этому рады. А если там еще и правильный хозяйственник найдется, то это большой плюс для ребят. Как бывший участник боевых действий, я выражаю огромную благодарность волонтерским группам», — поблагодарил ветеран.
Виктор Шатрилов планирует и дальше помогать бойцам и их родственникам. Чтобы получить поддержку фонда, нужно обратиться в центр психологической помощи «Нур».
Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.
Материал подготовлен при участии Елены Бауэр
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