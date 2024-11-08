Соцкоординатор в Альметьевске: После участия в СВО стал решать вопросы военных

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Виктор Шатрилов из Альметьевска ушел на СВО одним из первых в 2022 году. По истечении контракта вернулся домой, но не перестал помогать братьям по оружию. Теперь уже в тылу он решает вопросы военнослужащих: от оформления бумаг, до доставки гуманитарных грузов.

Сегодня Виктор Шатрилов — социальный координатор татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества». Фонд, работая в тесном контакте с социальными службами и исполкомом, помогает военнослужащим, их женам и матерям.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

«Сопровождаем по разным направлениям. Разные нужды у людей, где-то какие-то документы не проходят, какие-то юридические вопросы. Помогаем от простой помощи и совета до юридической помощи», — пояснил Шатрилов.

В фонд Виктор пришел, когда сам оформлял документы ветерана боевых действий — да так и остался. Год назад вернулся из зоны СВО и как никто другой знает, с какими трудностями приходится столкнуться на фронте. Лично ему помог опыт, он уже бывал в горячих точках. Главное было суметь обустроиться в походных условиях.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

«В быту где-то не доспать, не доесть, где-то согреться. Это уже вспоминали старое, прошлые свои походы, поэтому было легче. Мы многому учили молодых ребят, как жить в земле, как обустраивать быт», — поделился он.

Особую роль, в нашей Победе играют волонтеры, уверен Виктор. Именно их маскировочные сети, окопные свечи, теплые вещи делают быт военных более комфортным.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

«Масса того, что приходит, все нужно. И, конечно, этому рады. А если там еще и правильный хозяйственник найдется, то это большой плюс для ребят. Как бывший участник боевых действий, я выражаю огромную благодарность волонтерским группам», — поблагодарил ветеран.

Виктор Шатрилов планирует и дальше помогать бойцам и их родственникам. Чтобы получить поддержку фонда, нужно обратиться в центр психологической помощи «Нур».

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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