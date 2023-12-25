Соцфонд: Россияне получат пенсии и пособия за январь до Нового года

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Большинство россиян получат пенсии и пособия за январь до конца декабря. Об этом со ссылкой на данные Социального фонда РФ пишет «Российская газета».

«<…> средства на выплату январских пенсий и пособий, как правило, поступают в кредитные организации от СФР в конце декабря. Банки сразу же зачисляют все поступившие деньги на счета получателей», — говорится в публикации, отмечает издание со ссылкой на информацию кредитных организаций.

Помимо пенсий и социальных выплат за январь, не позднее 28 декабря россияне должны получить детские выплаты (в том числе единое пособие), меры социальной поддержки населения и ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала за декабрь.

Январские выплаты в декабре получат те граждане, которые получают их на карты кредитных организаций. Тем, кому выплаты доставляют почтовые отделения, получат их уже в январе.

Ранее Соцфонд Татарстана рассказал, когда проиндексируют социальные и страховые пенсии. В республике по итогам 2023 года средний размер пенсии по старости составил более 20,6 тыс. рублей. При этом казанцы оценили необходимый для достойной жизни размер пенсии в 72,2 тыс. рублей.