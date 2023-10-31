Соцфонд Татарстана рассказал, когда проиндексируют социальные и страховые пенсии

Более 14 тыс. пенсий по инвалидности назначил Соцфонд татарстанцам без заявлений с начала 2022 года. В том числе в этом году назначено еще 5,9 тыс. страховых и социальных пенсий людям с ограниченными возможностями, которые ранее не были пенсионерами. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе регионального Соцфонда.

«Решения приняты по данным бюро медико-социальной экспертизы. Людям направлены уведомления в личные кабинеты на портале госуслуг, либо по почте. В беззаявительном порядке также назначаются страховые пенсии по старости. Если ранее пенсионер получал пенсию по инвалидности и достиг пенсионного возраста, при наличии необходимого стажа и количества пенсионных коэффициентов ему устанавливают более выгодную пенсию или оставляют прежнюю», — рассказали в пресс-службе.

Пенсии по инвалидности назначаются тем, кто до оформления инвалидности не был пенсионером. Если инвалидность оформляется человеку, получающему пенсию, в дополнение к ранее назначенной пенсии автоматически устанавливается ежемесячная денежная выплата.

Так, для участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», и граждан, ставших инвалидами вследствие военной травмы, федеральным законодательством закреплено право на получение одновременно двух пенсий — государственной пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости.

Получаемый размер пенсий по инвалидности может измениться, если сменилась группа инвалидности. Кроме того, ежегодно происходит индексация страховых и социальных пенсий.

«Индексация страховых пенсий производится ежегодно в январе, а социальные пенсии индексируются в апреле. А еще в августе производится перерасчет пенсий работающим пенсионерам», — сообщили в пресс-службе.