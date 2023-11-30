Казанцы оценили необходимый для достойной жизни размер пенсии в 72,2 тыс. рублей

Среднестатистическому жителю Казани, чтобы поддерживать качественный уровень жизни в старости необходима пенсия в размере 72,2 тыс. рублей. К слову, в 2020 году «идеальная пенсия» равнялась 43,4 тыс. рублей, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса «СберНПФ».

Отметим, что размер пенсии для достойной жизни в Казани на 22% превышает показатели по стране. Среднестатистическому россиянину нужно 59,2 тыс. рублей, следует из данного опроса. При этом в 2020 году опрошенные называли цифру в 49,6 тыс. рублей.

Самые высокие запросы оказались у жителей Москвы (104 тыс. рублей) и жителей Санкт-Петербурга (83 тыс. рублей). Однако в 2020-м желаемые суммы пенсий в этих городах равнялись 65 тыс. рублей и 54,5 тыс. рублей соответственно.

Более скромные суммы называли в Воронеже (68,8 тыс.), Самаре (66,7 тыс.), Волгограде (66 тыс.), Краснодаре (65,3 тыс.), Ростове-на-Дону (63,9 тыс.), Нижнем Новгороде (63,3 тыс.), Екатеринбурге (62,6 тыс.) и Новосибирске (61,9 тыс.).

Также среди городов с населением больше 500 тыс. человек желаемую сумму пенсии озвучили в Челябинске (60,5 тыс.), Уфе (58,4 тыс.), Перми (57,1 тыс.), Красноярске (55,7 тыс.) и Омске (46,1 тыс.).