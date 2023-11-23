В Татарстане средний размер пенсии по старости составил более 20,6 тыс. рублей

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В Татарстане средний размер страховой пенсии по старости составляет более 20,6 тыс. рублей. Об этом сообщил управляющий отделением Социального фонда России по РТ Эдуард Вафин на 49-м заседании Госсовета РТ.

«С 1 января этого года проиндексированы страховые пенсии на 4,8%, с 1 февраля – ежемесячные денежные выплаты на 11,9%, а с 1 апреля – социальная пенсия на 3,3%. В результате проведенных мероприятий средний размер страховой пенсии по старости составил 20 673 рубля 60 копеек», – рассказал докладчик.

По словам Вафина, отделение обслуживает более 1,1 млн пенсионеров, 320 тыс. получателей социальных выплат, 217 тыс. страхователей. Общий объем расходов превышает 273 млрд рублей в год. Одной из самых востребованных услуг Социального фонда остается установление выплаты пенсий, уточнил спикер.

Он добавил, что важным направлением в деятельности фонда также является предоставление господдержки семьям с детьми. В этом году на поддержку семей с детьми уже выплачено более 26 млрд рублей. Единое пособие за десять месяцев этого года назначено на 194 тыс. детей.

«С 1 февраля размер материнского капитала был проиндексирован на 11,9% и составил 586 тыс. 947 рублей. В таком размере его получают семьи, в которых родился первый ребенок. На сегодня оформили более 400 тыс. сертификатов на материнский капитал», – подчеркнул управляющий отделением соцфонда.

После завершения доклада депутаты смогли задать Вафину интересующие их вопросы. Так, парламентарий Руслан Нигматуллин озвучил вопрос от предпринимательского сообщества республики.

«При слиянии Пенсионного фонда и ФСС предполагалось, что вся база данных станет общей. И это позволит освободить работодателей от предоставления информации, которая уже есть в этой базе. Но этого так и не произошло. Например, при начислении больничных фонд по-прежнему запрашивает у работодателя данные о стаже сотрудника и зарплате за два предыдущих года. Хотя вся эта информация есть в пенсионной базе. Работодателям приходится каждый раз снова направлять ее», – заявил он.

Депутат отметил, что у многих работников электронные трудовые книжки, и данные о стаже работодателю не доступны. «Приходится каждый раз просить самого сотрудника зайти на портал госуслуг и уточнить информацию. Когда и как будет отрегулирован этот процесс? Если такая работа не проводится, то предлагаем выступить с законодательной инициативой, чтобы оптимизировать оборот информации», – заметил он.

Докладчик ответил, что при объединении фондов отчетность была сильно изменена. «Основная отчетность предприятиями сдавалась ежемесячно, ее отменили. Что касается больничных листов, то внедряется единая цифровая платформа, которая позволит несколько оптимизировать процесс взаимодействия не только внутри нашей организации, но и с вами, с жителями. Надеюсь, что это будет реализовано», – сказал Вафин.

Взамен «Единой государственной информационной системы социального обеспечения» предусматривается создание новой государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». Эта федеральная система создается в том числе для автоматизации процессов предоставления мер социальной защиты.