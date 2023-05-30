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Собянин: Вся помощь жителям из домов, поврежденных беспилотниками, была оказана на месте
Жители московских домов, поврежденных беспилотниками, получили всю необходимую помощь. Об этом мэр Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
«В течение всего дня работники городских медицинских организаций работали в усиленном режиме для того, чтобы при необходимости максимально оперативно оказать помощь жителям домов, поврежденных БПЛА. Слава богу, это не понадобилось, вся необходимая помощь была оказана на месте», — рассказал градоначальник.
Сразу после инцидента жителям домов была оказана психологическая и социальная помощь. Отмечается, что несколько семей обратились к психологам, 5 человек перевезли в учреждение соцзащиты и предоставили горячее питание, на данный момент они уже дома.
Собянин уточнил, что к полудню были сформированы мобильные бригады, куда вошли врач, социальный работник, психолог и представитель МЧС.
«Они продолжают обходить жителей пострадавших домов и узнают, какая ещё помощь необходима. Вся помощь будет оказана», — заверил мэр.
Утром 30 мая киевский режим атаковал столицу России при помощи 8 беспилотных аппаратов самолетного типа – об этом сообщило Минобороны России. По словам Собянина несколько зданий получили незначительные повреждения. Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов назвал это происшествие «актом устрашения мирных жителей» и призвал к тщательному расследованию.
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