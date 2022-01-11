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Здоровье
11 января 2022  18:12

Собянин: Во время новогодних праздников заболеваемость Covid-19 в Москве не увеличилась

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Во время новогодних праздников серьезного прироста заражений коронавирусом и числа госпитализаций в столице России не было зафиксировано. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании Координационного совета по борьбе с Covid-19.

«Критического роста заболеваемости не наблюдалось. Госпитализации шли в рамках 600–750 пациентов в сутки, что, в общем-то, для Москвы невысокий уровень», — отметил глава города.

Мэр Москвы также отметил, что во время праздников все медицинские службы работали без перебоев и справлялись со своей задачей. 

Ранее сообщалось, что в первый день после январских праздников в Москве не наблюдалось прироста заболеваемости коронавирусом.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения сочла его «вызывающим беспокойство» и дала название по греческой букве «омикрон».

 

#Москва #Сергей Собянин #коронавирус
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