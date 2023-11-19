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Собянин сообщил о сбитом в Подмосковье беспилотнике
Сегодня ночью украинский беспилотник попытался атаковать Москву, но был уничтожен над Богородским городским округом Московской области (его центром является город Ногинск). Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы России Сергей Собянин.
«Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», — уточнил чиновник.
Позднее Министерство обороны РФ подтвердило, что дежурные средства ПВО сбили украинский БПЛА над территорией Богородского городского округа. Это произошло в 1.00 по Москве.
Upd. (1.56): Ранее начальник украинской воинской части, отвечающей за операции БПЛА, — бригадный генерал Сергей Баранов анонсировал «крупное наступление дронов» на цели в Крыму и других регионах России.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.
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