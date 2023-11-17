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Руc Тат
СВО 17 ноября 2023 16:17

Над Белгородской областью ПВО сбила украинский беспилотник

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Дежурные средства ПВО уничтожили украинский БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

Летательный аппарат ВСУ был ликвидирован сегодня в районе 15.30 над Белгородской областью.

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#спецоперация на Украине
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