Над Белгородской областью ПВО сбила украинский беспилотник

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

Летательный аппарат ВСУ был ликвидирован сегодня в районе 15.30 над Белгородской областью.

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