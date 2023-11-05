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Украина планирует зимой провести масштабное «наступление дронов» против России
Вооруженные силы Украины планируют зимой провести «крупное наступление дронов» на цели в Крыму и других регионах России. Об этом в интервью британской газете Independent рассказал бригадный генерал Сергей Баранов — начальник воинской части, отвечающей за операции БПЛА.
Украинский военачальник пояснил, что беспилотники будут использоваться чаще, так как наземные операции замедлятся с приходом зимы. Среди вероятных целей он упомянул военные базы и инфраструктурные объекты.
Украинская сторона будет стараться помешать российской армии осуществить перегруппировку во время паузы в украинском контрнаступлении. При этом ожидаются «многочисленные контратаки» со стороны РФ для нарушения работы энергетической инфраструктуры, уточнил генерал.
В начале июня на Украине рассказали телеканалу CNN о планах закупить в этом году до 200 тыс. беспилотников различных модификаций.
До этого, весной, украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о подготовке примерно 10 тыс. операторов БПЛА. Позднее он предупредил о необходимости ежемесячных поставок «десятков тысяч» FPV-дронов, используемых преимущественно для ударов по технике.
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