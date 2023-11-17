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Над Смоленской областью средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника
Сегодня дежурные средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА самолетного типа в Смоленской области, сообщает Минобороны РФ.
«Около 08.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», – указано в Telegram-канале надзорного ведомства.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин уточнил, что беспилотники сбиты в Заднепровском районе Смоленска и на территории Смоленского района. Информации о пострадавших нет.
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