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Собянин сообщил, что силы ПВО сбили два ударных беспилотника под Москвой
Сегодня силы ПВО предотвратили очередную атаку ВСУ ударными беспилотниками в Подмосковье. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов», – указал он в своем сообщении.
Отмечатся, что на месте работают сотрудники спецслужб.
Накануне в Подмосковье сбили два украинских беспилотника. В 06.50 в Рузском районе беспилотник был подавлен средствами РЭБ и потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское. В 08.16 была пресечена еще одна попытка совершить атаку беспилотником самолетного типа над территорией Истринского района.
Из-за сообщений о беспилотнике вчера 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса были перенаправлены на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга.
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