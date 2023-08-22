Собянин сообщил, что силы ПВО сбили два ударных беспилотника под Москвой

Сегодня силы ПВО предотвратили очередную атаку ВСУ ударными беспилотниками в Подмосковье. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов», – указал он в своем сообщении.

Отмечатся, что на месте работают сотрудники спецслужб.

Накануне в Подмосковье сбили два украинских беспилотника. В 06.50 в Рузском районе беспилотник был подавлен средствами РЭБ и потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское. В 08.16 была пресечена еще одна попытка совершить атаку беспилотником самолетного типа над территорией Истринского района.

Из-за сообщений о беспилотнике вчера 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса были перенаправлены на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга.