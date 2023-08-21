Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Силы ПВО сбили очередной беспилотник Украины в Московской области
Сегодня российские силы ПВО уничтожили еще один беспилотник ВСУ над территорией Истринского района Московской области. Информация об этом появилась в Telegram-канале Минобороны России.
Отмечается, что пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа.
Ранее Минобороны России заявило о попытке ВСУ атаковать беспилотниками самолетного типа в Подмосковье. Отмечается, что беспилотник был обнаружен силами ПВО.
Потеряв управление, беспилотник рухнул в районе населенного пункта Покровское. В результате происшествия никто не пострадал.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на: heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа