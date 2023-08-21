Силы ПВО сбили очередной беспилотник Украины в Московской области

Сегодня российские силы ПВО уничтожили еще один беспилотник ВСУ над территорией Истринского района Московской области. Информация об этом появилась в Telegram-канале Минобороны России.

Отмечается, что пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа.

Ранее Минобороны России заявило о попытке ВСУ атаковать беспилотниками самолетного типа в Подмосковье. Отмечается, что беспилотник был обнаружен силами ПВО.

Потеряв управление, беспилотник рухнул в районе населенного пункта Покровское. В результате происшествия никто не пострадал.

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