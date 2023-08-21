Росавиация: 47 рейсов были перенаправлены из Москвы в другие аэропорты

Сегодня почти 50 самолетов были перенаправлены из аэропортов Москвы, сообщает Росавиация.

«В целях обеспечения безопасности временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево. Также в аэропорт Жуковский», – отметили в ведомстве.

45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса были перенаправлены на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что казанский аэропорт принял четыре рейса из-за закрытого неба в Москве.

С 07.00 до 08.00 на запасной аэродром приземлились самолеты из Орска, Челябинска и два рейса Екатеринбурга.

Причиной происшествия стали сообщения о беспилотнике ВСУ в Московской области.

Напомним, сегодня в Подмосковье сбили два украинских беспилотника. В 06.50 в Рузском районе беспилотник был подавлен средствами РЭБ и потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское. В 08.16 была пресечена еще одна попытка совершить атаку беспилотником самолетного типа над территорией Истринского района.