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Руc Тат
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Происшествия 21 августа 2023 08:08

Минобороны России заявило о попытке ВСУ атаковать беспилотниками самолетного типа

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Сегодня средства РЭБ подавили беспилотный летальный аппарат над территорией Московской области, сообщает Минобороны России.

«21 августа около 06.50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа», – указано в сообщении.

Отмечается, что беспилотник был обнаружен силами ПВО.

Потеряв управление, беспилотник рухнул в районе населенного пункта Покровское.

В результате происшествия никто не пострадал.

Накануне «Татар-информ» сообщал, что украинский беспилотник попытался атаковать Москву. По информации военного ведомства, дрон, летевший над Ступинским районом Московской области в направлении столицы, обнаружили дежурные силы ПВО. После этого беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Он потерял управление и упал в безлюдном районе.

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#минобороны рф
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