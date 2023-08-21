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Минобороны России заявило о попытке ВСУ атаковать беспилотниками самолетного типа
Сегодня средства РЭБ подавили беспилотный летальный аппарат над территорией Московской области, сообщает Минобороны России.
«21 августа около 06.50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа», – указано в сообщении.
Отмечается, что беспилотник был обнаружен силами ПВО.
Потеряв управление, беспилотник рухнул в районе населенного пункта Покровское.
В результате происшествия никто не пострадал.
Накануне «Татар-информ» сообщал, что украинский беспилотник попытался атаковать Москву. По информации военного ведомства, дрон, летевший над Ступинским районом Московской области в направлении столицы, обнаружили дежурные силы ПВО. После этого беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Он потерял управление и упал в безлюдном районе.
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