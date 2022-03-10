Собянин: Сети отечественного общепита смогут заместить McDonald’s за полгода-год

Заместить около 250 ресторанов McDonald’s, закрывшихся в Москве, смогут отечественные сети общественного питания, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, уточнив, что на это уйдет примерно полгода-год, сообщает РИА Новости.

«Переговорили с целым рядом предприятий, которые работают в этой отрасли, и видим, что в течение полугода, максимум, года всю эту сеть можно спокойно заместить нашими отечественными предприятиями. Тем более, что сами продукты питания поставляются на 99% российскими поставщиками, — пояснил мэр столицы.

По его словам, вновь открывающиеся предприятия будут просить максимально задействовать тот кадровый потенциал, который работает в том же McDonald’s. Также хотят поступать и с другими предприятиями, которые пытаются приостановить свою деятельность в России. Собянин подчеркнул, что в столице по этому направлению работают совместно с Правительством РФ.

Он добавил также, что власти столицы решили выделить 500 млн рублей на льготное целевое кредитование для создания дополнительной сети быстрого питания, чтобы заместить нишу, «которую иностранные коллеги освобождают».

Во вторник американская корпорация McDonald’s сообщила, что компания временно закрывает 850 своих ресторанов быстрого питания, работающих на территории России из-за событий вокруг Украины.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.