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«Снимаются бюрократические барьеры»: как депутаты Госдумы поддержат семьи участников СВО
Обеспечение надежного тыла – важнейшая задача для российских властей и общества в период проведения СВО. На это направлены законодательные инициативы, о которых депутаты Госдумы от Татарстана рассказали на встрече с Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Как парламентарии предлагают изменить законодательство – в материале «Татар-информа».
СВО на первом месте в официальной повестке властей
В России, и Татарстан здесь не исключение, практически все сферы деятельности так или иначе затрагивают интересы СВО. Это отчетливо видно по официальной повестке властей. На этой неделе мы обсуждали масштабную реформу в отрасли беспилотной авиации. Несмотря на то что речь там преимущественно идет о гражданских проектах, наши эксперты постоянно переходили на тему нужд для армии России.
В Иннополисе накануне прошла традиционная встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с представителями Федерального собрания РФ от республики. Обсуждали реализацию национальных и республиканских программ и вопросы, связанные с формированием бюджета на 2024 год, а также законодательные инициативы депутатов от Татарстана.
На мероприятии также прозвучала тема СВО. «Наши депутаты много работают в части поддержки мобилизованных, их семей и новых территорий», – Рустам Минниханов первым делом отметил общероссийскую повестку номер один в России на сегодняшний день.
Семьи участников СВО – главный приоритет
Это легко объяснить, ведь дела на фронте напрямую зависят от обстановки в тылу. Речь не только о производстве вооружений или экипировки, нужных для выполнения спецоперации. Большая задача состоит в том, чтобы обеспечить семьи солдат всем необходимым.
В разговоре с корреспондентом «Татар-информа» депутат Госдумы России от РТ Айрат Фаррахов заявил, что законодательные инициативы по поддержке семей участников СВО являются приоритетными в работе.
«Последовательно снимаются все бюрократические барьеры и, безусловно, оказывается поддержка», – заявил Фаррахов.
Депутаты от Татарстана вносят большой вклад в разработку законодательных инициатив по поддержке участников СВО и их семей. Подробнее об этом «Татар-информу» рассказал депутат Максим Топилин по итогам вчерашней встречи с Миннихановым. На его счету несколько законов, среди которых часть уже принята, а другие близки к этому.
Жены участников СВО и мобилизованные предприниматели: как помогают семьям
Прежде всего, речь о законопроекте о дополнительной социальной поддержке вдов военнослужащих. По итогу из законодательства убрали пункт «об отдельном проживании», чтобы супруги погибших смогли в полной мере пользоваться мерами государственной помощи.
«Раньше вдовы военнослужащих, проживающие с родителями, не имели права на меры соцподдержки. Помощь оказывалась лишь одиноким вдовам или проживающим с детьми. Для восстановления социальной справедливости нужно было поддержать женщин», – пояснил «Татар-информу» Топилин.
Понятно, что тема поддержки семей погибших на СВО самая болезненная и является приоритетной для государства. Но есть и другие не менее важные законопроекты, которые призваны убирать бюрократические препоны.
Например, именно в Татарстане был разработан законопроект в интересах предпринимателей, которые были призваны на фронт по частичной мобилизации. Изначально сложилась несколько абсурдная ситуация, ведь военные не имеют права заниматься предпринимательством.
Новый законопроект решил несколько ключевых проблем. Во-первых, он дал время предпринимателям на юридическое оформление доверенности, заключение контрактов и сдачу налоговой отчетности. Кроме того, был принят закон о «кредитных каникулах» для мобилизованных предпринимателей.
Исламский банкинг и материнский капитал
Также напомним, что Максим Топилин – автор законопроекта о запуске исламского банкинга в России. Именно Татарстан станет одним из пилотных регионов, где будет опробован режим. Также он будет запущен в Дагестане, Чечне и Башкортостане. «Татар-информ» уже рассказывал подробно о проекте.
Законопроект о партнерских финансах прошел первое чтение в Госдуме. Предполагается, что реализация начнется в этом году.
«Это важно даже не из-за финансового аспекта темы, сколько из-за определенного образа жизни многих наших граждан. Образа жизни, связанного с духовностью, нравственными ценностями, верой и религией. Для огромного количества наших людей есть смысл именно в таком виде финансовых взаимоотношений», – объяснял в интервью нашему изданию депутат Айрат Фаррахов.
На сегодняшний день в закон вносятся правки. Как сообщил нашему изданию Максим Топилин, среди них – возможность использования средств материнского капитала и госмер поддержки при рождении третьего ребенка.
Где деньги?
На все эти изменения нужны бюджетные средства. В этом плане важны оптимистические маркеры в экономике России в целом и в Татарстане в частности. Сегодня Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ожидается рост ВВП страны на уровне 2% в год.
А накануне Рустам Минниханов на встрече с депутатами заявил о положительной динамике по основным экономическим показателям Татарстана. А именно по валовому региональному продукту, индексам промышленного и сельхозпроизводства, темпам строительства и инвестициям в основной капитал.
Для успеха на фронтах СВО нужен порядок в тылу. Именно для этого разрабатываются новые законы и изыскиваются средства на их реализацию.
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