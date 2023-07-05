«Снимаются бюрократические барьеры»: как депутаты Госдумы поддержат семьи участников СВО

Рустам Минниханов: «Наши депутаты много работают в части поддержки мобилизованных, их семей и новых территорий»

Фото: rais.tatarstan.ru

СВО на первом месте в официальной повестке властей

В России, и Татарстан здесь не исключение, практически все сферы деятельности так или иначе затрагивают интересы СВО. Это отчетливо видно по официальной повестке властей. На этой неделе мы обсуждали масштабную реформу в отрасли беспилотной авиации. Несмотря на то что речь там преимущественно идет о гражданских проектах, наши эксперты постоянно переходили на тему нужд для армии России.

В Иннополисе накануне прошла традиционная встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с представителями Федерального собрания РФ от республики. Обсуждали реализацию национальных и республиканских программ и вопросы, связанные с формированием бюджета на 2024 год, а также законодательные инициативы депутатов от Татарстана.

На мероприятии также прозвучала тема СВО. «Наши депутаты много работают в части поддержки мобилизованных, их семей и новых территорий», – Рустам Минниханов первым делом отметил общероссийскую повестку номер один в России на сегодняшний день.

Айрат Фаррахов заявил, что законодательные инициативы по поддержке семей участников СВО являются приоритетными в работе Фото: rais.tatarstan.ru

Семьи участников СВО – главный приоритет

Это легко объяснить, ведь дела на фронте напрямую зависят от обстановки в тылу. Речь не только о производстве вооружений или экипировки, нужных для выполнения спецоперации. Большая задача состоит в том, чтобы обеспечить семьи солдат всем необходимым.

В разговоре с корреспондентом «Татар-информа» депутат Госдумы России от РТ Айрат Фаррахов заявил, что законодательные инициативы по поддержке семей участников СВО являются приоритетными в работе.

«Последовательно снимаются все бюрократические барьеры и, безусловно, оказывается поддержка», – заявил Фаррахов.

Депутаты от Татарстана вносят большой вклад в разработку законодательных инициатив по поддержке участников СВО и их семей. Подробнее об этом «Татар-информу» рассказал депутат Максим Топилин по итогам вчерашней встречи с Миннихановым. На его счету несколько законов, среди которых часть уже принята, а другие близки к этому.

Максим Топилин рассказал о законопроекте, предусматривающем дополнительную социальную поддержку вдов военнослужащих Фото: © Салават камалетдинов / «Татар-информ»

Жены участников СВО и мобилизованные предприниматели: как помогают семьям

Прежде всего, речь о законопроекте о дополнительной социальной поддержке вдов военнослужащих. По итогу из законодательства убрали пункт «об отдельном проживании», чтобы супруги погибших смогли в полной мере пользоваться мерами государственной помощи.

«Раньше вдовы военнослужащих, проживающие с родителями, не имели права на меры соцподдержки. Помощь оказывалась лишь одиноким вдовам или проживающим с детьми. Для восстановления социальной справедливости нужно было поддержать женщин», – пояснил «Татар-информу» Топилин.

Понятно, что тема поддержки семей погибших на СВО самая болезненная и является приоритетной для государства. Но есть и другие не менее важные законопроекты, которые призваны убирать бюрократические препоны.

Например, именно в Татарстане был разработан законопроект в интересах предпринимателей, которые были призваны на фронт по частичной мобилизации. Изначально сложилась несколько абсурдная ситуация, ведь военные не имеют права заниматься предпринимательством.

Новый законопроект решил несколько ключевых проблем. Во-первых, он дал время предпринимателям на юридическое оформление доверенности, заключение контрактов и сдачу налоговой отчетности. Кроме того, был принят закон о «кредитных каникулах» для мобилизованных предпринимателей.

В Татарстане был разработан законопроект в интересах предпринимателей, которые были призваны на фронт по частичной мобилизации Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Исламский банкинг и материнский капитал

Также напомним, что Максим Топилин – автор законопроекта о запуске исламского банкинга в России. Именно Татарстан станет одним из пилотных регионов, где будет опробован режим. Также он будет запущен в Дагестане, Чечне и Башкортостане. «Татар-информ» уже рассказывал подробно о проекте.

Законопроект о партнерских финансах прошел первое чтение в Госдуме. Предполагается, что реализация начнется в этом году.

«Это важно даже не из-за финансового аспекта темы, сколько из-за определенного образа жизни многих наших граждан. Образа жизни, связанного с духовностью, нравственными ценностями, верой и религией. Для огромного количества наших людей есть смысл именно в таком виде финансовых взаимоотношений», – объяснял в интервью нашему изданию депутат Айрат Фаррахов.

На сегодняшний день в закон вносятся правки. Как сообщил нашему изданию Максим Топилин, среди них – возможность использования средств материнского капитала и госмер поддержки при рождении третьего ребенка.

Сегодня Михаил Мишустин заявил, что ожидается рост ВВП страны на уровне 2% в год Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Где деньги?

На все эти изменения нужны бюджетные средства. В этом плане важны оптимистические маркеры в экономике России в целом и в Татарстане в частности. Сегодня Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ожидается рост ВВП страны на уровне 2% в год.

А накануне Рустам Минниханов на встрече с депутатами заявил о положительной динамике по основным экономическим показателям Татарстана. А именно по валовому региональному продукту, индексам промышленного и сельхозпроизводства, темпам строительства и инвестициям в основной капитал.

Для успеха на фронтах СВО нужен порядок в тылу. Именно для этого разрабатываются новые законы и изыскиваются средства на их реализацию.