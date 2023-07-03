Дроны для СВО и «гражданки»: станет ли Татарстан лидером России по выпуску беспилотников?

Дроны стали активно обсуждаться в медиапространстве на фоне проведения специальной военной операции

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Самый высокий потенциал – у Татарстана»

«У Татарстана, по определению, самый высокий уровень проектирования и производства беспилотников. Вы знаете, что у нас в Татарстане две организации занимались выпуском. Сейчас три организации занимаются производством беспилотников. Они имеют задания и предложения по дальнейшему развитию и, будем надеяться, что с этим делом справятся, и мы будем на отечественных беспилотниках вести СВО», – сказал корреспонденту «Татар-информа» помощник Раиса Татарстана по авиационной отрасли Равиль Зарипов.

Так он прокомментировал поручение Правительства РФ к регионам страны к 1 октября отчитаться о разработке систем по производству беспилотников.

Равиль Зарипов: «Сейчас три организации занимаются производством беспилотников. Они имеют задания и предложения по дальнейшему развитию» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Дроны стали активно обсуждаться в медиапространстве на фоне проведения специальной военной операции. Быстро выяснилось, что современные боевые действия во многом строятся с использованием этого инструмента. Поэтому достижения беспилотной авиации быстро стали одной из ведущих тем в освещении успехов российских войск.

СВО на Украине открыла второе дыхание отрасли БПЛА в России

Однако не стоит забывать, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) активно используются и в гражданских целях. Они ведут наблюдение за сельскохозяйственными полями, отслеживают доставку грузов, проводят зондирование Земли. Беспилотники необходимы в работе СМИ, во многих отраслях.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) активно используются и в гражданских целях Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы демонстрировали возможности беспилотников, для того чтобы отслеживать развитие посевных культур. Их демонстрация проходила давно, но на данный момент повсеместно они пока не используются», – объяснил Зарипов.

Для массового запуска в производство нужна единая система с общероссийским размахом. Именно поэтому зампред Правительства Андрей Белоусов озвучил сегодня на заседании профильной комиссии предварительные цифры. Российским регионам потребуются 5,7 тыс. гражданских беспилотников ежегодно. Стоимость проекта составляет свыше 50 млрд рублей.

Андрей Белоусов: «В срок до 1 октября регионам необходимо разработать и утвердить такие программы и направить их в Минпромторг, который находится на своде этой работы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Далее власти регионов должны разработать программы развития беспилотных авиационных систем и назначить ответственное лицо за их выполнение. Оно будет отвечать за взаимодействие с Росавиацией и Минтрансом РФ.

«В срок до 1 октября регионам необходимо разработать и утвердить такие программы и направить их в Минпромторг, который находится на своде этой работы», – сказал Белоусов.

Стратегия – 2030: что уже есть в Татарстане?

Данное поручение стало продолжением Стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Ее утвердили на прошлой неделе. Ключевые идеи – стимулировать спрос на БПЛА, наладить их серийный выпуск в крупных производственных центрах, разработать новые технологии и развить инфраструктуру. Ну и, конечно же, все решают кадры. Понадобятся операторы для управления дронами или пилоты, если использовать традиционные термины.

Ну а пока регионам необходимо предоставить информацию о наличии инфраструктуры для работы с беспилотниками и распланировать маршрутную сеть.

Беспилотники активно используются в военных и разведывательных действиях. Поэтому возникает вопрос разработки системы правового контроля Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У нас не просто пригодные аэродромы, у нас выделена специальная территория для проведения испытаний и сдачи беспилотников. Конкретное место называть не имею права, но они охватывают лес, равнину, речки», – объяснил «Татар-информу» Зарипов.

Как известно, беспилотники активно используются в военных и разведывательных действиях. Поэтому возникает вопрос разработки системы правового контроля. В России уже реализована система «Цифровая платформа», которая, по замыслу авторов проекта, должна быть интегрирована с порталом госуслуг.

Очевидно, что это будет сделано, чтобы обеспечить прозрачность и законность полетов беспилотников. До 2028 года все аэродромы страны должны быть оснащены оборудованием, которое позволит отслеживать незаконное использование БПЛА.

«Барсы» останутся в истории Минобороны: чем еще порадует Казань форум «Армия-2023»?

Понятно, что у всех регионов России совершенно разная степень готовности и потенциал для реализации амбициозных планов федеральных властей. В Татарстане эта тема в разное время уже звучала.

К примеру, в октябре 2022 года на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» замруководителя Центра циркулярной экономики АН РТ Василий Шестюк сообщал о готовности производить тяжелые БПЛА полностью из отечественных комплектующих. И таких аналогов в мире нет.

Василий Шестюк сообщал о готовности производить тяжелые БПЛА полностью из отечественных комплектующих. И таких аналогов в мире нет Фото: rais.tatarstan.ru

Назывались названия моделей – «Барс», «Летяга», «Кузнечик». В Казани была выбрана площадка для выпуска до 300 аппаратов в год. О дальнейшей судьбе проекта «Татар-информу» рассказал сам Василий Шестюк.

«В прошлом году уже был представлен на форуме “Армия” беспилотник “Барс” второй версии, который открыл пролет техники Минобороны, это первое в истории событие, и оно осталось навсегда за Татарстаном. Потому что тяжелая машина была поднята», – объяснил Шестюк.

По его словам, на следующем форуме «Армия» также планируется большая выставка с рядом тяжелых экспонатов, разработанных в Татарстане.

На следующем форуме «Армия» также планируется большая выставка Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы считаем, что все требования в технологических процессах и тех задачах, которые ставит Россия, они в Татарстане исполнимы технологически. Двигатели созданы – сейчас готовится еще один двигатель на 280 лошадей к осени. Причем он не электрический, а жидкостной конструкции», – отметил эксперт.

Президент России Владимир Путин 14 июня поручил ряду регионов, в том числе Татарстану, создать сети центров поддержки проектирования и производства БПЛА.

Татарстан относится к передовым регионам экономического и инновационного развития в России. Очевидно, что Казань будет широко задействована в реализации Стратегия развития беспилотных систем.