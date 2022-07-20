В России хотят узаконить исламский банкинг: зачем и как он будет работать?

Исламские финансы в России планируется узаконить. Пилотным регионом по внедрению партнерского банкинга вновь предлагается сделать Татарстан. «Татар-информ» вместе с экспертом разбирался, для чего нужны финансовые инструменты, соответствующие шариату, и чем они отличаются от традиционных банковских продуктов.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков анаонсировал рассмотрение закона о регулировании исламского банкинга в России Фото: upload.wikimedia.org

«Правильная реакция на международную ситуацию»

Государственная Дума РФ осенью рассмотрит закон о регулировании исламского банкинга в России, анонсировал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Проект закона уже готов и находится на согласовании в заинтересованных органах.

Разговоры о внедрении исламских финансовых инструментов в России ведутся уже не первый год, однако до рассмотрения конкретных законопроектов пока не доходило.

Причину ускорения процесса президент Фонда развития исламского бизнеса и финансов Линар Якупов видит в том, что Россия сейчас «не только хочет, но и вынуждена» активно взаимодействовать с Ближним Востоком, Юго-Восточной Азией и большим количеством мусульманских стран, а для этого нужны соответствующие инструменты.

«Ранее исламский банкинг еще не использовался для привлечения иностранных инвестиций. В основном ориентир был на внутренний спрос. Учитывая то, что в России проживает около 30 млн мусульман, сейчас, наверное, как никогда важно, чтобы мы максимально вовлекли этих людей в активную экономическую жизнь. Чтобы они свои вложения через исламские финансовые институты превращали в более долгосрочные внутренние инвестиции», – сообщил Якупов «Татар-информу».

Он обратил внимание на то, что происходит с внешними инвестициями, – они могут уходить и приходить, и это зависит не только от принимающей стороны, но и от очень большого количества конъюнктурных моментов, глобальной политики и так далее.

«Для взаимодействия с мусульманскими странами России бы очень пригодились исламские финансовые инструменты. Поэтому то, что сейчас происходит, – это наша правильная реакция на сложившуюся международную экономическую ситуацию», – считает собеседник агентства.

«Для взаимодействия с мусульманскими странами России бы очень пригодились исламские финансовые инструменты», – считает Линар Якупов Фото: m.islam-today.ru

Без процентов, но с рыночной наценкой

Исламский банкинг содержит ряд запретов и ограничений. Например, запрет на выплату процентов (риба) и производные от него процентные сделки; запрет на сделки с условиями неопределенности (гарар); запрет на финансирование определенных секторов экономики: игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции и так далее.

Остановимся подробнее на «кредитовании». Так как займы под проценты запрещены, исламские финансовые институты покупают товар и продают его клиенту в рассрочку, получая вознаграждение через наценку на товар.

Фото: © «Татар-информ»

«Когда те или иные финансовые институты оказывают услугу по приобретению автомобиля или квартиры, они выступают как сторона, которая покупает объект, допустим, за 100 рублей. Если процентная ставка в России составляет условные 10%, то перепродажа идет за 110 рублей», – сказал Якупов.

Он подчеркнул, что финансовый инструмент «будет работать по рынку» и его стоимость не может быть ниже.

«Не надо надеяться на “мифические исламские банки“, у которых откуда-то появились деньги и которые бесплатно их раздают. Такого не бывает. Когда мы говорим о том, что исламские банки работают без процентов, это не означает, что они работают бесплатно», – пояснил спикер.

«Исламский банкинг является очень важным фундаментом и сигналом для того, чтобы наше взаимодействие с мусульманскими странами вышло на новый уровень» Фото: ru.freepik.com

«На следующий день после принятия закона иностранные инвестиции в страну не потекут»

Собеседник «Татар-информа» выделяет несколько важных моментов.

Во-первых, неверно предполагать, что после прихода исламских финансов все остальные исчезнут с российского рынка. Это лишь альтернативные инструменты, которые способствуют тому, чтобы сбережения в экономике накапливались и использовались для развития страны.

Во-вторых, очень важно, чтобы налоговое и банковское законодательство, Гражданский кодекс были правильно настроены: исламские финансовые инструменты по своей сути похожи на торговую сделку, поэтому их следует признать именно финансовыми инструментами, а также избавить от двойного налогообложения.

«Требуется определенное время – год, два, четыре – для того, чтобы все процессы пошли, чтобы регулятор научился правильно обращаться с этим инструментом, чтобы появилось нужное количество заинтересованных лиц. Тогда это начнет становиться привлекательным для наших иностранных партнеров», – считает Якупов.

По его словам, это надо понимать, чтобы потом не было никаких разочарований или недоразумений.

«На следующий день после принятия закона иностранные инвестиции в страну не потекут. Но исламский банкинг является очень важным фундаментом и сигналом для того, чтобы наше взаимодействие с мусульманскими странами вышло на новый уровень», – полагает глава Фонда развития исламского бизнеса и финансов.

Якупов отметил, что в Татарстане за последнее десятилетие сделано намного больше наработок, чем во многих других регионах России Фото: president.tatarstan.ru

Татарстан снова сделают «пилотом»?

Якупов отметил, что в Татарстане за последнее десятилетие сделано намного больше наработок, чем во многих других регионах России.

«Сейчас говорится о том, что будет несколько пилотных регионов: Татарстан, Башкортостан, Чечня, Дагестан или другие. Их должны выбрать, чтобы “обкатать“ эти механизмы. На мой взгляд, у Татарстана это может получиться лучше, потому что есть наработанные инструменты, компании, понимание. Думаю, если будет такая возможность от федеральных властей, Татарстан ей воспользуется и сделает это эффективно», – подытожил эксперт.