В России хотят узаконить исламский банкинг: зачем и как он будет работать?
Исламские финансы в России планируется узаконить. Пилотным регионом по внедрению партнерского банкинга вновь предлагается сделать Татарстан. «Татар-информ» вместе с экспертом разбирался, для чего нужны финансовые инструменты, соответствующие шариату, и чем они отличаются от традиционных банковских продуктов.
«Правильная реакция на международную ситуацию»
Государственная Дума РФ осенью рассмотрит закон о регулировании исламского банкинга в России, анонсировал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Проект закона уже готов и находится на согласовании в заинтересованных органах.
Разговоры о внедрении исламских финансовых инструментов в России ведутся уже не первый год, однако до рассмотрения конкретных законопроектов пока не доходило.
Причину ускорения процесса президент Фонда развития исламского бизнеса и финансов Линар Якупов видит в том, что Россия сейчас «не только хочет, но и вынуждена» активно взаимодействовать с Ближним Востоком, Юго-Восточной Азией и большим количеством мусульманских стран, а для этого нужны соответствующие инструменты.
«Ранее исламский банкинг еще не использовался для привлечения иностранных инвестиций. В основном ориентир был на внутренний спрос. Учитывая то, что в России проживает около 30 млн мусульман, сейчас, наверное, как никогда важно, чтобы мы максимально вовлекли этих людей в активную экономическую жизнь. Чтобы они свои вложения через исламские финансовые институты превращали в более долгосрочные внутренние инвестиции», – сообщил Якупов «Татар-информу».
Он обратил внимание на то, что происходит с внешними инвестициями, – они могут уходить и приходить, и это зависит не только от принимающей стороны, но и от очень большого количества конъюнктурных моментов, глобальной политики и так далее.
«Для взаимодействия с мусульманскими странами России бы очень пригодились исламские финансовые инструменты. Поэтому то, что сейчас происходит, – это наша правильная реакция на сложившуюся международную экономическую ситуацию», – считает собеседник агентства.
Без процентов, но с рыночной наценкой
Исламский банкинг содержит ряд запретов и ограничений. Например, запрет на выплату процентов (риба) и производные от него процентные сделки; запрет на сделки с условиями неопределенности (гарар); запрет на финансирование определенных секторов экономики: игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции и так далее.
Остановимся подробнее на «кредитовании». Так как займы под проценты запрещены, исламские финансовые институты покупают товар и продают его клиенту в рассрочку, получая вознаграждение через наценку на товар.
«Когда те или иные финансовые институты оказывают услугу по приобретению автомобиля или квартиры, они выступают как сторона, которая покупает объект, допустим, за 100 рублей. Если процентная ставка в России составляет условные 10%, то перепродажа идет за 110 рублей», – сказал Якупов.
Он подчеркнул, что финансовый инструмент «будет работать по рынку» и его стоимость не может быть ниже.
«Не надо надеяться на “мифические исламские банки“, у которых откуда-то появились деньги и которые бесплатно их раздают. Такого не бывает. Когда мы говорим о том, что исламские банки работают без процентов, это не означает, что они работают бесплатно», – пояснил спикер.
«На следующий день после принятия закона иностранные инвестиции в страну не потекут»
Собеседник «Татар-информа» выделяет несколько важных моментов.
Во-первых, неверно предполагать, что после прихода исламских финансов все остальные исчезнут с российского рынка. Это лишь альтернативные инструменты, которые способствуют тому, чтобы сбережения в экономике накапливались и использовались для развития страны.
Во-вторых, очень важно, чтобы налоговое и банковское законодательство, Гражданский кодекс были правильно настроены: исламские финансовые инструменты по своей сути похожи на торговую сделку, поэтому их следует признать именно финансовыми инструментами, а также избавить от двойного налогообложения.
«Требуется определенное время – год, два, четыре – для того, чтобы все процессы пошли, чтобы регулятор научился правильно обращаться с этим инструментом, чтобы появилось нужное количество заинтересованных лиц. Тогда это начнет становиться привлекательным для наших иностранных партнеров», – считает Якупов.
По его словам, это надо понимать, чтобы потом не было никаких разочарований или недоразумений.
«На следующий день после принятия закона иностранные инвестиции в страну не потекут. Но исламский банкинг является очень важным фундаментом и сигналом для того, чтобы наше взаимодействие с мусульманскими странами вышло на новый уровень», – полагает глава Фонда развития исламского бизнеса и финансов.
Татарстан снова сделают «пилотом»?
Якупов отметил, что в Татарстане за последнее десятилетие сделано намного больше наработок, чем во многих других регионах России.
«Сейчас говорится о том, что будет несколько пилотных регионов: Татарстан, Башкортостан, Чечня, Дагестан или другие. Их должны выбрать, чтобы “обкатать“ эти механизмы. На мой взгляд, у Татарстана это может получиться лучше, потому что есть наработанные инструменты, компании, понимание. Думаю, если будет такая возможность от федеральных властей, Татарстан ей воспользуется и сделает это эффективно», – подытожил эксперт.