Айрат Фаррахов: «Важнейший законопроект, на котором мы настаиваем – исламский банкинг»

Какие законопроекты рассмотрят на осенней сессии Госдумы, в каких параметрах рассмотрят федеральный бюджет на 2023 год и потенциале развития Донбасса рассказал в интервью «Татар-информу» депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

Айрат Фаррахов: «Для нас было принципиально важно понять, как реализуется «Народная программа» на практике» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Летний «отпуск» депутатов: исполнение «Народной программы» и гуманитарная миссия в ДНР и ЛНР

Айрат Закиевич, как прошли дни парламентского отпуска в новых условиях спецоперации? Недавно вы посещали с рабочей поездкой площадки народных республик Донбасса. О чем говорят местные жители? Какие аспекты вы обсуждали на местах?

Как отметил спикер парламента Вячеслав Володин, у депутатов не бывает настоящих выходных. Поэтому прошедший отпуск я использовал для более тесной работы с избирателями здесь, в Татарстане, а также посетил освобожденные территории Донбасса с гуманитарной миссией.

Прошел уже год с момента избрания нового созыва Думы, и тогда мы анонсировали создание «Народной программы» на платформе партии «Единая Россия». Мы собирали наказы граждан, фиксировали ключевые проблемы и вопросы, которые их беспокоят, внося их в список «Народной программы».

Для нас было важно понять, как реализуется эта программа на практике. Есть конкретные объекты, в частности, школы, которые мы должны были отремонтировать. И каждый депутат курировал конкретный объект, который вошел в «Народную программу». Например, школа в Апастовском районе, которую я специально посещал вместе со специалистами еще в мартовские каникулы, в ней уже тогда начали ремонт. Если говорить в целом, то парламентский контроль позволил реализовать «Народную программу», и мы будем держать ее дальнейшее исполнение на особом контроле.

Другой важный аспект летней работы депутатов был сосредоточен на площадках народных республик Донбасса. Я несколько раз посещал Донецк, Луганск и другие территории ДНР и ЛНР. Нужно понимать, что на этих территориях совершенно иной формат бюджетных отношений. И я помогал своим коллегам из парламентов этих республик на экспертном уровне в выстраивании эффективной модели местной экономики.

Если говорить о Луганской народной республике, то сейчас там виден тот потенциал, который и должен быть. Это очень мощная территория с экономической точки зрения: сильное сельское хозяйство, промышленность, созданная еще в советские годы. Сегодня там предстоит работа по восстановлению экономики, инфраструктуры и других важных аспектов мирной жизни.

Что касается Донецка, то этот город произвел на меня очень сильное впечатление. С одной стороны, это большой и потрясающе красивый город, с широкими проспектами и огромным потенциалом развития. И в то же время, обращаешь внимание на здания, разрушенные новыми обстрелами. Каждую ночь обстрелы, прилеты снарядов. И никто не может сказать, куда они прилетают. Снаряды прилетают в дома, больницы и другие здания. Это ужасно и преступно со стороны тех, кто отдает такие приказы. Поэтому здесь предстоит еще очень многое сделать для обеспечения безопасности и ключевых социальных потребностей населения: водоснабжения, работы и других моментов.

И уже сегодня нужно закладывать фундамент для роста экономик народных республик. Все предпосылки для этого есть. Там расположены крупнейшие промышленные предприятия, потенциал колоссальный. Абсолютно уверен, что в ближайшее время эти вопросы будут решены.

Помимо этого, мы регулярно встречаемся и поддерживаем живую связь с коллегами-парламентариями ДНР и ЛНР, чтобы оказывать дополнительную гуманитарную помощь местным больницам, простым жителям. В частности, организовываем поставки воды, другой необходимой продукции. А в ближайшее время туда отправится гуманитарный поезд с портфелями и другими принадлежностями для детей, чтобы они имели все необходимое в новом учебном году.

«Один из важных законопроектов – централизованное обеспечение лекарствами регионов» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Законопроекты осени: доступные лекарства, индексации выплат и исламский банкинг

Совсем скоро стартует осенняя сессия Госдумы. Какие ключевые вопросы будут вынесены на обсуждение на предстоящих заседаниях?

Сессия парламента – это не только законопроекты, но и важные заявления Государственной Думы, парламентские слушания и многое другое. Все это позволяет совместно с Правительством РФ находить эффективные решения стоящих перед страной вызовов и задач.

Конечно, ключевым моментом в осеннюю сессию Госдумы станет обсуждение федерального бюджета. Этот документ определяет основные направления налоговой, таможенно-тарифной и бюджетной политики на ближайшую трехлетку. Эти аспекты будут определять состояние бизнеса, экономики в целом, доходы регионов и другие важнейшие параметры нашей жизни.

Кроме того, осенняя сессия является временем принятия бюджетов для внебюджетных фондов. Особенностью текущей осени будет то, что мы примем только два бюджета внебюджетных фондов (вместо привычных трех). Речь идет о Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС), а также об объединенном Фонде пенсионного и социального страхования (бывшие ПФР и ФСС). Эта тема связана с индексацией страховых, социальных и других пенсий граждан, индексацией различных пособий и выплат. Это вопросы, затрагивающие жизнь миллионов людей.

Третий аспект – это работа с вопросами от избирателей, которые есть у каждого депутата. У меня есть целый пакет законопроектов, который я лично разрабатывал и вносил на рассмотрение. И несмотря на плотный график парламента, я буду добиваться, чтобы эти инициативы были рассмотрены.

В частности, один из таких законопроектов – централизованное обеспечение лекарствами регионов. Этот закон очень важен для таких базовых субъектов, как Татарстан, где есть собственные производства препаратов. Очень важно, чтобы эта государственная система обеспечения лекарствами осталась.

Второй закон тоже касается лекарств. Мы добиваемся, чтобы определенные лекарственные препараты могли производить производственные аптеки, с учетом индивидуальных особенностей людей. Около 10 лет назад стало запрещено производить в аптеках малые дозировки препаратов. Это привело к тому, что у нас сегодня нет лекарств для определенных категорий граждан, у которых аллергия. Большие проблемы возникли и с лекарствами для детей в виде сиропов и так далее. Потому что большая промышленность не всегда обеспечивает эти категории граждан.

Третий важнейший законопроект, на котором мы настаиваем – исламский банкинг и исламские финансы. Мы хотим, чтобы Татарстан был включен в этот эксперимент. Это важно даже не из-за финансового аспекта темы, сколько из-за определенного образа жизни многих наших граждан. Образа жизни, связанного с духовностью, нравственными ценностями, верой и религией. Для огромного количества наших людей есть смысл именно в таком виде финансовых взаимоотношений.

«Ситуация в экономике устойчивая. И все негативные экономические прогнозы после старта спецоперации оказались сильно переоценены» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Негативные прогнозы по экономике страны были переоценены»

Вы упомянули федеральный бюджет, который будет рассмотрен в ходе предстоящей сессии Госдумы. Каким он будет с учетом действия целого ряда антироссийских рестрикций и ограничений в финансовой сфере? Удастся ли сохранить стабильность и устойчивость в экономике?

Бюджетный процесс займет большую часть работы Государственной Думы. Напомню, что отдельным законом мы разрешили Правительству РФ внести проект федерального бюджета не 15 сентября, а 1 октября. Поэтому в предстоящие недели на различных площадках и форумах экспертами будут очень подробно обсуждаться параметры бюджетной политики.

На сегодняшний день мы видим, что прогнозы по резкому падению нашей экономики и резкому росту инфляции были сильно переоценены. Экономика России показала свою гибкость, устойчивость и умение адаптироваться в любых условиях. Весенние прогнозы по падению ВВП показывали примерно 10% снижения. Сейчас совершенно четко можно сказать – по итогам года просадка экономики не превысит 2,8-3%. И уже сейчас мы можем прогнозировать, что в 2023 году падение ВВП не превысит 1%.

За 6 месяцев профицит консолидированного бюджета России составил почти 3 трлн рублей. Причем профицит (доходы выше расходов) касается как федерального (около 2 трлн рублей), так и региональных бюджетов (чуть более 1 трлн рублей). Также с профицитом за 6 месяцев исполнены бюджеты внебюджетных фондов. Учитывая, что внебюджетные фонды, это, в основном, страховые взносы, мы можем сказать и том, что зарплаты в целом растут.

Поэтому ситуация в экономике устойчивая. И все негативные экономические прогнозы после старта спецоперации оказались сильно переоценены.

«Наша экономика столкнулась и с серьезными вызовами. Наиболее чувствительными оказались секторы машиностроения и ряд других сфер» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Условия для развития бизнеса и создание собственных производств — залог роста экономики»

На ваш взгляд, где находятся новые точки роста и развития экономики в текущих условиях? На какие моменты здесь нужно обратить особое внимание?

Несмотря на свою большую устойчивость, наша экономика столкнулась и с серьезными вызовами. Наиболее чувствительными оказались сектора машиностроения, обрабатывающей промышленности и ряд других сфер. Нам предстоит решить целый ряд логистических проблем, а также вопросы с импортозамещением.

В этой связи в стенах Думы будут обсуждаться изменения в так называемом «бюджетном правиле». Это механизм, который позволяет регулировать стоимость нашей валюты, уровень расходов бюджета, а также отвечает за наполнение резервов.

Например, мы четко понимаем, что курс рубля слишком укрепился, это сдерживает рост нашей экономики. Ослабление курса национальной валюты простимулирует и активизирует работу наших производств, поможет в деле импортозамещения (российские товары станут более привлекательными на внешних рынках).

Если говорить про точки роста в новых условиях, то здесь на первый план снова выходит импортозамещение. Создание собственных производств, новых рабочих мест повлечет за собой развитие технологий, повысит внутренний спрос.

Еще один важный аспект вопроса – создание благоприятных условий для проявления предпринимательской инициативы граждан. Особенно это касается молодого поколения, которое нужно подталкивать к проявлению бизнес-навыков еще в студенчестве. Для этого запускаются профильные программы в ВУЗах, идет целенаправленное выявление и поддержка тех, кто имеет такой предпринимательский потенциал.

Рост предпринимательской инициативы, прозрачные условия для создания и ведения бизнеса на фоне общего курса на импортозамещение – все вместе это, безусловно, является залогом роста нашей экономики.

