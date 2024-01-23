«Снежное одеяло в момент не убрать»: когда Челны устранят последствия мощного снегопада

В Набережных Челнах намерены за неделю устранить последствия аномального снегопада

Фото: nabchelny.ru

«В течение недели предстоит провести масштабную работу»

В Набережных Челнах намерены за неделю устранить последствия аномального снегопада. На аппаратном совещании первый замруководителя исполкома Илья Зуев сообщил, что за 5 дней – с 17 по 21 января – в городе выпала месячная норма осадков, а высота снежного покрова составила более 60 см.

«За один момент это снежное одеяло, которое накрыло город, убрать, конечно, невозможно. В течение недели предстоит провести масштабную работу, чтобы устранить заносы и наледь. Сейчас работаем в усиленном режиме, чтобы можно было все последствия устранить. И дальше перейдем в обычный зимний рабочий режим», — сказал спикер.

Илья Зуев сообщил, что за 5 дней – с 17 по 21 января – в городе выпала месячная норма осадков, а высота снежного покрова составила более 60 см Фото: nabchelny.ru

По словам Зуева, с начала зимнего периода вывезено 711 тыс. куб. метров снега. Для сравнения: за аналогичный период в прошлом году совершено объем составлял всего 347 тыс. куб. метров. То есть вдвое меньше. С 19 по 21 января вывезено 50,7 тыс. кубов снега.

В пиковые нагрузки на улицы выводилось более 200 единиц, выходило более 1,100 тыс.

«Нам удалось создать достаточно мощную группировку из коммунальной техники»

Мэр Челнов Наиль Магдеев заметил, что в выходные дни передвижение по городу было затруднительным. Он поблагодарил школьников, студентов, семьи с детьми, которые в непогоду выходили на улицы и общественные пространства для уборки. Руководитель заметил, что трудности сплотили людей.

«Жители сами вышли, чтобы помочь дворникам, это говорит о характере нашего города. Взаимопонимание и поддержка — это генетический код Набережных Челнов. Без взаимовыручки построить полумиллионный город было бы невозможно, а построен он был на чистом энтузиазме людьми, которые проживали в палатках и вагончиках», — отметил он.

Молодое поколение Автограда так же проявило свои лучшие человеческие качества Фото: nabchelny.ru

По словам градоначальника, молодое поколение Автограда так же проявило свои лучшие человеческие качества.

«Хорошее передается из поколения в поколение, — заметил он. — Когда родители выходили на уборку снега с детьми — это лучший пример, чем на словах рассказывать, каким нужно быть патриотом своего города, республики, страны».

Он отметил, что работники жилищно-коммунального хозяйства работали не покладая рук. «Но человеческие возможности тоже не безграничны. Механизатор, водитель большегрузного автомобиля не может работать 24 часа, как и любой из нас. Максимум человек может трудиться 15-16 часов, 8 часов он должен отдыхать. Несмотря на это, нам удалось создать достаточно мощную группировку из коммунальной техники для того, чтобы в это пиковое время отработать», — сказал мэр.

По его словам, ближайшую неделю надо уделить внимание дворовым территориям, межквартальным проездам и тем местам, куда во время снегопадов техника не зашла. «Центральные магистрали мы вовремя убирали, чтобы не случилось транспортного коллапса, но и они заужены. Нужно усилить работу по вывозу снега», — поручил мэр.

Обновленный лечебный корпус «принял» министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин Фото: nabchelny.ru

«Тихий ужас, что мы видели до ремонта»

Обильные осадки не стали препятствием для открытия блока «Г» инфекционной больницы после капитального ремонта. Обновленный лечебный корпус «принял» министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин, который прибыл в Автоград накануне.

«Это объект не для массового посещения людей. Дай бог, чтобы туда никому не попадать с инфекционными заболеваниями. Объект особый, это не рядовая поликлиника или больница», — отметил Наиль Магдеев на совещании в мэрии.

Сюда попадают пациенты с подозрением на кишечные инфекции, ковид, грипп, корь, холеру и даже чуму.

«Поставлены специфические задачи для коллектива инфекционной больницы. С учетом складывающейся ситуации мы не знаем, что будет завтра. Об этом достаточно много говорят, в том числе и о новых инфекционных заболеваниях, которые ждет мир. В целом разные прогнозы есть. Ну, по крайней мере, все, что можно было сделать в плане укрепления материально-технической базы инфекционной больницы, нами сделано», — рассказал Магдеев.

«Это объект не для массового посещения людей. Дай бог, чтобы туда никому не попадать с инфекционными заболеваниями» Фото: nabchelny.ru

В блоке «Г» расположены мельцеровские боксы и приемный покой. Мельцеровский бокс — это отдельная палата, войти в нее можно только с улицы. Здесь своя собственная вентиляция, отдельный санузел. При чрезвычайных ситуациях пациентов эвакуируют через балкон. В инфекционной больнице таких боксов 38.

«Что было и что стало, вчера мы с вами немножко посмотрели историю. Тихий ужас, что мы видели до ремонта. При нас больница получила и новое оборудование на 800 млн рублей, проведены ремонтные работы более чем на 2 млрд рублей. Поэтому сегодня созданы все условия для пациентов и для медицинского персонала, чтобы инфекционной больнице помогать людям», — сказал руководитель города.

В общей сложности за счет республиканского бюджета в инфекционной больнице проведен поэтапный капитальный ремонт блоков «А», «Б», «В1», «В2», «Г» общей площадью более 32 тыс. квадратных метров. В работе остается блок «Д».

В общей сложности за счет республиканского бюджета в инфекционной больнице проведен поэтапный капитальный ремонт блоков «А», «Б», «В1», «В2», «Г» Фото: nabchelny.ru

«Сколько копий было сломано, но мы победили»

В 2024 году Наиль Магдеев поручил начать активную работу по строительству нового здания для горбольницы №5.

«Наступает новый этап, сложный и важный. Мы для этого и служим, чтобы появлялись новые объекты для улучшения качества жизни», — сказал руководитель города, вспомнив свое недавнее участие во всероссийской премии «Служение».

Он рассказал, что 6 гектаров земли на проспекте Чулман, предназначенной для строительства горбольницы №5, были изъяты у бизнесмена и возвращены в муниципальную собственность. Имя бывшего владельца участка мэр называть не стал. Хотя очевидно, что имеется в виду эпопея с бизнесменом Алексеем Мироновым.

«Сегодня этот участок будет служить не узкому кругу людей, а городскому сообществу. И это правильно и справедливо. Хотя сколько копий было сломано вокруг этого. В чем только нас не обвиняли! Но правда жизни победила. Она всегда побеждает. Поэтому мы боролись за правду. На этой земле появился бы коммерческий объект, а теперь появится благодаря нашим усилиям городская больница. Мы победили в этом вопросе», — заявил Магдеев.

Наиль Магдеев: «Любой юбилей — это новые возможности для укрепления социальными объектами нашего города» Фото: nabchelny.ru

«400-летие даст возможность укрепиться соцобъектами»

Двойной юбилей — 400-летие Набережных Челнов и 50-летие выпуска первого «КАМАЗа» даст возможность построить новые социальные объекты в городе. Знаменательные даты планируется отпраздновать в 2026 году.

«Любой юбилей — это новые возможности для укрепления социальными объектами нашего города. Это не просто праздничные мероприятия, это кропотливая работа, которая предстоит руководству города с федеральными, республиканскими органами власти для того, чтобы дальше дать новый импульс развитию социально-культурной сферы нашего города. В этом состоит задача муниципальной власти наряду с поддержкой малого, среднего и крупного бизнеса», — отметил Магдеев.

Градоначальник напомнил, что аналогичная история проводилась в год 50-летия автогиганта в 2019 году.

«Много объектов появилось в рамках празднования полувекового юбилея с начала строительства „КАМАЗа“ — и русский драматический театр, который появился благодаря прямому указанию Президента РФ Владимира Путина, и ледовая арена „КАМАЗ“, и самая современная в стране онкологическая больница. Все это забывается, конечно, но к таким датам, безусловно, мы мобилизуемся, настойчиво работаем. Это наша задача», — заключил мэр.