Миллиардная распродажа: Объекты бизнес-империи Миронова в Челнах выставлены на рынок

В Набережных Челнах на рынок коммерческой недвижимости поступило широкое предложение – выставлены торговые центры, фитнес-салоны и индустриальный парк. Суммарная площадь объектов – 50 тыс. кв. метров. Все они принадлежат компании «Еврогрупп», учрежденной крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости Челнов бизнесменом Алексеем Мироновым.

На сайте бесплатных объявлений появилось несколько объявлений о продаже крупных объектов в Набережных Челнах

Фото: скриншот объявлений

Три торговых центра, два фитнес-зала, две гостиницы

На сайте бесплатных объявлений появилось несколько объявлений о продаже крупных объектов в Набережных Челнах. Предлагается купить три торговых центра на главной магистрали города – проспекте Мира. Общая стоимость объектов – 1 млрд рублей.

Самый крупный ТЦ площадью в 6,96 тыс. кв. метров оценивается в 692 млн рублей. Объект окупится за 10 лет, говорится в объявлении. ТЦ общей площадью 2,65 тыс. кв. метров продается за 180 млн рублей (окупаемость – 8 лет), 2,64 тыс. кв. метров – 179,1 млн рублей (11 лет).

Продавец отмечает, что это готовый арендный бизнес – у офисов есть арендаторы.

Выставлен на продажу индустриальный парк «Челны» за 887,8 млн рублей. Он частный, создан по принципу green-field, его общая площадь – 37 га, из них освоены – 2. На территории расположены административное здание площадью 3 тыс. кв. метров и производственный корпус площадью 6 тыс. кв. метров. Объект входит в программу территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) - его резиденты могут рассчитывать на налоговые льготы.

Продается фитнес-клуб Smart Gym за 330 млн рублей на пересечении проспекта Мира и улицы Дружбы Фото: chelny-izvest.ru

Продается фитнес-клуб Smart Gym за 330 млн рублей на пересечении проспекта Мира и улицы Дружбы, общей площадью 3 тыс. кв. метров. Вблизи того же проспекта на продажу выставлен еще один фитнес-клуб – Smart Studio площадью 1,5 тыс. кв. метров за 91 млн рублей.

Там же можно найти объявление о продаже на Набережночелнинском проспекте отеля «Амира» на 95 номеров общей площадью 3 тыс. кв. метров за 182,5 млн рублей. А также хостела Grand Hostel площадью 2,4 тыс. кв. метров на 57 номеров и 199 мест за 141 млн рублей.

Все эти предложения есть и на сайте компании «Еврогрупп», основанной известным бизнесменом Алексеем Мироновым.

Всего на портале 13 объявлений и продаже, кроме перечисленных продаются еще два ТЦ, Торгово-ярмарочный комплекс «Шелковый путь» и другие здания.

Всего на продажу выставлено 50 тыс. кв. метров на общую сумму 3,5 млрд рублей.

«Дело Миронова»

Стоит отметить, что некоторые из перечисленных объектов группа пытается продать как готовый арендный бизнес с 2018 года.

Известно, что в том же году владелец бизнес-империи Алексей Миронов был задержан полицией по подозрению в мошенничестве на сумму в 127 млн рублей. По версии следствия, Миронов через подконтрольные структуры реализовал два земельных участка, площадью 40,1 и 5,5 тыс. квадратных метров турецкой компании ООО «Санрайз Капитал» под застройку ЖК Sunrise City в Набережных Челнах. При этом со сделки, как полагали в СК, не было уплачен налог в сумме 127 млн рублей.

В январе 2018 года Советский райсуд Казани по ходатайству СУ СКР по Татарстану направил Алексея Миронова под домашний арест, своей вины бизнесмен не признал.

В январе 2018 года Советский райсуд Казани по ходатайству СУ СКР по Татарстану направил Алексея Миронова под домашний арест Фото: © архив ИА «Татар-информ»

К моменту ареста Миронова, уголовное дело о продаже земельных участков под ЖК расследовалось уже несколько месяцев и насчитывало несколько фигурантов, среди которых были сотрудники «ЕвроГрупп» и исполнительного комитета Тукаевского района.

Однако причастность Миронова к махинациям с землей или к неуплате налогов доказана не была. Уголовное преследование в отношении бенефициара «ЕвроГрупп» было полностью прекращено.

При этом дело имело очень большой резонанс как в Набережных Челнах, так и за их пределами. Миронов долгое время является одной из самых заметных бизнес-фигур в автограде. И объекты, построенные им, существенно преобразили лицо Челнов и дали большой импульс развитию торгового бизнеса в городе. Алексей Миронов известен и своей благотворительной деятельностью – в частности, он построил в городе мечеть «Утыз Имяни», оказывал поддержку развитию детского спорта.

«Пока есть цена, пока есть возможность, можно продать»

Компания «ЕвроГрупп» начала работать на рынке коммерческой недвижимости с 2000 года, говорится на ее сайте. С реализацией проектов в Челнах город получил новое дыхание – на центральной улице появились торговые центры и рестораны. В период расцвета империи проспект Мира местные даже называли проспектом Миронова.

Проблемы у бизнес-группы Миронова начались после того, как мэром Набережных Челнов стал Наиль Магдеев. Они возникли с началом инвентаризации городских земель и последующих обращений исполкома в правоохранительные органы.

Наиль Магдеев сообщал, что всего компаниями Алексея Миронова было возвращено 28 участков общей площадью 53 га, стоимостью 2,5 млрд рублей Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Часть земельных участков в итоге вернулась в муниципалитет и была выставлена на торги. На одном из них, к примеру, впоследствии началось строительство русского драматического театра «Мастеровые».

Магдеев сообщал, что всего компаниями Алексея Миронова было возвращено 28 участков общей площадью 53 га, стоимостью 2,5 млрд рублей. Мэр Автограда благодарил тогда правоохранительные органы, в том числе блок по антикоррупционной работе Аппарата Президента РТ, оказавшие существенную помощь при возврате земель. В целом, по его словам, средства были направлены на выполнение социальных обязательств мэрии.

Источники полагают, что Миронов, предложив рынку большой пул недвижимости, таким образом сворачивает свой бизнес в Набережных Челнах. По некоторым данным, на продажу даже выставлялся его дом в одном из самых престижных мест в пригороде – деревне Белоус.

Генеральный директор агентства недвижимости «Кама» Рисхат Сабирзянов полагает, что продажа объектов недвижимости не обязательно свидетельствует о выходе Миронова из бизнеса.

«Он ведет предпринимательскую деятельность. Один из видов деятельности – строительство коммерческих объектов и их реализация. Говорить, что он все распродает, наверное, не правильно. Если на рынке выставлено много объектов – не значит, что они все его, а если все его – молодец, может быть, он решил уйти на отдых. Возможно, что он решил вообще сменить вид деятельности. Миронов спокойно может работать, но, если ему это все надоело, его право. Пока есть цена, пока есть возможность, можно продать и вложиться во что-то более ценное», – полагает эксперт.

Вместе с тем он отметил, что объекты коммерческой недвижимости продаются долго и процесс может занять не один год.

Алексей Миронов Фото: tatarstan.ru

До Миронова ИА «Татар-информ» не удалось дозвониться, его телефоны недоступны. Запрос редакция направила через агентство недвижимости DiGroup, которая занимается продажей объектов. Представитель агентства сообщил, что вопросы направлены собственнику. На момент публикации ответ не поступил.

Источники сообщили «Татар-информу» противоречивые сведения – Миронова видели относительно недавно и в Набережных Челнах, и в Москве. Вместе с тем один из источников утверждает, что бизнесмен находится в одной из стран Латинской Америки.