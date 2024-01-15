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Вместо крещенских морозов в Татарстан придет аномальное тепло
Теплая температурная аномалия придет в Татарстан на этой неделе вместо крещенских морозов. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Аухадеев.
«Мы окажемся под влиянием обширного западного циклона, на нашу территорию придет теплый атлантический воздух. В ближайшее время окажемся в передней части этого циклона, придут южные потоки. В норме в этот период в Казани среднесуточная температура воздуха должна составлять -10 градусов. Однако в ближайшие сутки температура будет на 6 градусов выше климатической нормы», — пояснил собеседник агентства.
Ученый отметил, что первая половина января в регионе оказалась достаточно холодной. Так, в Казани среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на девять градусов.
«В ближайшую декаду теплая аномалия в Казани составит два-три градуса. Это будет волна тепла. Метеорологи называют волной тепла ситуацию, когда температура воздуха выше климатической нормы на пять и более градусов и держится пять и более дней», — пояснил Аухадеев.
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