Вместо крещенских морозов в Татарстан придет аномальное тепло

Теплая температурная аномалия придет в Татарстан на этой неделе вместо крещенских морозов. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Аухадеев.

«Мы окажемся под влиянием обширного западного циклона, на нашу территорию придет теплый атлантический воздух. В ближайшее время окажемся в передней части этого циклона, придут южные потоки. В норме в этот период в Казани среднесуточная температура воздуха должна составлять -10 градусов. Однако в ближайшие сутки температура будет на 6 градусов выше климатической нормы», — пояснил собеседник агентства.

Ученый отметил, что первая половина января в регионе оказалась достаточно холодной. Так, в Казани среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на девять градусов.

«В ближайшую декаду теплая аномалия в Казани составит два-три градуса. Это будет волна тепла. Метеорологи называют волной тепла ситуацию, когда температура воздуха выше климатической нормы на пять и более градусов и держится пять и более дней», — пояснил Аухадеев.