Метеоролог КФУ предупредил казанцев о новых снегопадах

Вместе с потеплением на этой неделе в Татарстан придут интенсивные снегопады. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

«На Казань надвигаются снегопады, но они не принесут в сумме аномального количества снега за месяц, поскольку первая половина января выдалась сухой. В Казани в настоящее время выпало около 9 миллиметров осадков при месячной норме в 45 миллиметров», — сказал он.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РФ, на этой неделе в Казани ожидаются интенсивные осадки. Если прогноз сбудется, то за неделю на город может обрушиться половина месячной нормы снега. Представитель КФУ пояснил, что если за сутки выпадает от 10 миллиметров снега, то такой снегопад считается сильным.

Каждый миллиметр — это несколько сантиметров снега. Сейчас высота снежного покрова в столице Татарстана составляет 40 сантиметров, что выше климатической нормы.