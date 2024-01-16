В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за метелей и очень сильного ветра

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В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за снегопадов и метелей, которые обрушатся на республику в ближайшее время. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Вечером 16 января, ночью и днем 17 января на территории региона, включая Казань, прогнозируется сильный южный ветер от 17 до 22 м/с.

При этом в период с 20 часов вторника до 11 часов среды местами вероятен очень сильный ветер порывами 25–27 м/с, отмечают синоптики.

Кроме того, в Татарстане ожидаются сильные метели с ухудшением видимости до 500 метров и менее, будет идти сильный снег. На дорогах образуются снежные заносы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ГИБДД Татарстана обратила внимание водителей на ухудшение погоды.