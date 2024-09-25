Снайпер из Буинска с позывным Стрела: «Вернусь только с победой»

Военнослужащий Иван из Буинского района первый раз попал в зону СВО по частичной мобилизации, второй раз — по контракту с Минобороны РФ. Побывав на передовой, он дважды избежал смерти и совершил подвиги.

В самом начале частичной мобилизации в 2022 году повестку принесли и Ивану. Он не испугался, ведь это не впервые. После службы в армии, когда шла война в Сирии, он подписал контракт. Но повоевать там не успел, потому что к этому времени конфликт был завершен. И в этот раз буинец отправился с мыслью, что должен выполнять свой воинский долг. Его отец и другие близкие узнали, что Иван на передовой, лишь после того, как он попал в госпиталь.

Мотострелковой бригаде, в которой служил снайпер Иван, был дан приказ освободить село. Там давно уже никто не жил, для российских войск это был стратегический участок — проходила железная дорога. Получившие приказ солдаты пробирались к деревне через лес. Когда до места скопления врага осталось 500 метров, над лесом появился квадрокоптер, а вслед за ним упал снаряд. Товарищ Ивана, который был наводчиком, получил ранение.

«Я подбежал к нему. „Ты жив?“, — повторил я несколько раз. Он сказал, что жив. Чтобы облегчить его страдания, я сделал ему обезболивающий укол, перевязал рану, чтобы не было кровопотери. В это время упал второй снаряд, в глазах потемнело, я потерял сознание. И уже в госпитале узнал, что спустя два дня та деревня была освобождена», — рассказал Иван.

Фото из личного архива бойца

И еще один случай: их бригада попала в окружение. Солдаты понимали, что противостоять уже не в состоянии, они могут попасть в плен. Ведь все это продолжалось уже четыре дня, оружие на исходе, осталась последняя граната.

«„Умру, но в плен не сдамся“, — категорично решил я. Последнюю гранату оставил для себя. Минут через десять мы получили сообщение от командира другой бригады. „Ребята, прячьтесь под землей, где сможете, сейчас мы вас спасем“. Мы укрылись в окопах. После сильнейшего столкновения, продолжавшегося около двадцати минут, нас освободили», — рассказал он.

Командир высоко оценил позицию Ивана в этой схватке, его преданность Отчизне до последнего вздоха. После реабилитации Иван вернулся в Буинск, работал, но спустя год опять решил уехать в спецоперацию.

Иван с позывным Стрела сейчас служит оператором боевых ударных дронов и аэроразведки. «Вернусь только с победой», — говорит боец.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру