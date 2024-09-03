Смит: Для развития киберспорта странам БРИКС нужен общий магазин игр

Развитию киберспорта в России поможет создание общего магазина компьютерных игр стран БРИКС. Такое мнение на сессии ВЭФ «Игры не игрушка. Развитие гейм-индустрии на Дальнем Востоке» высказал президент Федерации компьютерного спорта РФ Дмитрий Смит, передает ТАСС.

«Я бы попробовал выстроить логическую цепочку, нужен магазин игр БРИКС. Либо должен быть хит, вокруг него быстро и агрессивно выстраивать рекламу. Либо руководители стран БРИКС договорятся, каждую десятую игру эксклюзивно представить там», – рассказал спикер и уточнил, что второй путь – искусственный, к нему следует прибегать в том случае, если за ближайшие полтора года хит не появится.

Напомним, в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года впервые прошел Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» в концепции фиджитал-спорта. На церемонию открытия в столицу республики прибыли Президент России Владимир Путин и лидеры ряда стран, представители которых стали участниками состязаний. Уже в первый день, во время встречи с российским лидером, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести Игры будущего 2025 года у них в республике. Затем на открытии турнира о готовности принять состязания в Узбекистане в 2026 году заявил Президент Шавкат Мирзиёев. Руководитель игр Игорь Столяров в июне отмечал, что следующей страной, которая примет состязания, станут Объединенные Арабские Эмираты.