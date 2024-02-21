Мирзиёев заявил о готовности принять «Игры будущего» в Узбекистане в 2026 году

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на открытии «Игр будущего» в Казани заявил, что его страна готова принять соревнования в 2026 году.

«Я еще раз искренне поздравляю Владимира Владимировича [Путина] этой инициативой, потому что на самом деле эта инициатива впервые происходит в мировом спортивном сообществе. Я этому виду спорта желаю дальнейших успехов, потому что начинается с России. Думаю, все мои коллеги согласятся потихоньку [проводить игры]. В следующий раз в Казахстане, а в 2026 году мы готовы вас принять в Узбекистане», — заявил Мирзиёев.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Казани предложил провести следующие Игры будущего в его стране. Он также выступил на церемонии открытия.

«Я благодарю уважаемого Владимира Владимировича [Путина] за проведение этих игр. Это уникальные игры, которые не имеют аналогов, возможно, в современном мире. Я всем желаю успехов. Давайте проведем следующие игры в Казахстане!» — предложил Токаев.