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Вторые «Игры будущего» пройдут в ОАЭ
Следующей страной, которая примет «Игры будущего», станут Объединенные Арабские Эмираты. Мультиспортивный турнир состоится в 2025 году, написал в своем телеграм-канале руководитель Игр Игорь Столяров.
«Теперь официально. Следующие „Игры будущего“ пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах в 2025 году», — отметил он.
Напомним, что первые соревнования состоялись в Казани в феврале-марте 2024 года. В основной программе было 16 дисциплин, а в расширенной – еще пять. Все они объединили киберспорт и классические виды спорта.
В церемонии открытия турнира принимал участие Президент России Владимир Путин. Оценивая прошедшее событие, он отметил, что Россия первой в мире организовала мероприятие в сфере фиджитал такого масштаба, и сотни миллионов людей стали зрителями и посмотрели прошедшие в Казани соревнования.
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