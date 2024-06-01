Вторые «Игры будущего» пройдут в ОАЭ

Следующей страной, которая примет «Игры будущего», станут Объединенные Арабские Эмираты. Мультиспортивный турнир состоится в 2025 году, написал в своем телеграм-канале руководитель Игр Игорь Столяров.

«Теперь официально. Следующие „Игры будущего“ пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах в 2025 году», — отметил он.

Напомним, что первые соревнования состоялись в Казани в феврале-марте 2024 года. В основной программе было 16 дисциплин, а в расширенной – еще пять. Все они объединили киберспорт и классические виды спорта.

В церемонии открытия турнира принимал участие Президент России Владимир Путин. Оценивая прошедшее событие, он отметил, что Россия первой в мире организовала мероприятие в сфере фиджитал такого масштаба, и сотни миллионов людей стали зрителями и посмотрели прошедшие в Казани соревнования.