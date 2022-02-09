СМИ: Валиеву и сборную России могут лишить золота Олимпиады из-за допингового скандала

Награждение сборной России на Олимпиаде золотыми медалями по итогам командных соревнования по фигурному катанию откладывается из-за результата допинг-теста, который был произведен еще до Олимпийских игр. Об этом сообщает портал Inside the Games.

По данным источника, пока неизвестно, чей именно тест вызвал вопросы. Международный союз конькобежцев уже отреагировал на инцидент. «Ситуация возникла вчера, и она требует юридических консультаций с Международным олимпийским комитетом», — говорится в заявлении.

Церемония награждения должна была пройти еще вчера.

Напомним, что сборная России по фигурному катанию завоевала золотые медали в командном турнире по фигурному катанию. А Камила Валиева завершила турнир уверенной победой в произвольной программе среди женщин-одиночниц.

Блестящее выступление Камилы Валиевой и доминирующая победа сборной России по фигурному катанию в командном турнире были омрачены странными решениями тренерского штаба, которые могут иметь негативные последствия для более статусных соревнований в личном зачете. Подробнее — в обзоре спортивной редакции ИА «Татар-информ».

Далее в фигурном катании на Олимпиаде пройдут личные соревнования. Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова выйдут на лед с короткой программой 15 февраля.

Ранее авторитетное издание The Wall Street Journal признало выступление Камилы Валиевой в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине новостью дня.