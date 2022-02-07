Камила Валиева победила в произвольной программе, Россия - чемпион ОИ в командном турнире

Сборная России по фигурному катанию официально стала олимпийским чемпионом в командном турнире Олимпиады в Пекине. Камила Валиева завершила турнир уверенной победой в произвольной программе среди женщин одиночниц.

Ранее мы сообщали, что еще до проката Валиевой победа Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в произвольной программе парного катания и второе место Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в произвольной программе танцев на льду принесли России досрочную победу в соревнованиях.

Камила Валиева, как и накануне, без ошибок исполнила произвольную программу, одержав уверенную победу. Несмотря на падение, Камила Валиева набрала 178,92 балла. Ее отрыв от второго места составил 30 баллов. Второе место заняла японка Каори Сакамото. Третье место у канадской фигуристки Маделины Скиза.

Женщины. Произвольная программа. После двух выступлений

1. Камила Валиева (Россия) — 178,92

2. Каори Сакамото (Япония) – 148,66

3. Маделин Скиза (Канада) – 132,04

4. Карен Чен (США) – 131,52

5. И Чжу (Китай) – 91,41



В итоговой таблице командного турнира сборная России опередила США на 9 очков. Третье место заняли японцы.

Командный турнир. Итоговая таблица

1. Россия – 74 очков

2. США – 65

3. Япония – 63

Далее в фигурном катании Олимпиады начинаются личные соревнования. Уже завтра с короткой программой выступят мужчины, а Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова выйдут на лед с короткой программой 15 февраля.