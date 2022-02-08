Прокат Камилы Валиевой в Пекине признан новостью дня по версии The Wall Street Journal

Авторитетное издание The Wall Street Journal признало выступление Камилы Валиевой в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине новостью дня.

Фото: ©

Напомним, что накануне сборная России по фигурному катанию завоевала золотые медали в командном турнире по фигурному катанию. А Камила Валиева завершила турнир уверенной победой в произвольной программе среди женщин одиночниц.

The Wall Street Journal отдельно выделяет тот факт, что 15-летняя уроженка Казани первой в мире выполнила четверные прыжки на Олимпийских играх.

Блестящее выступление Камилы Валиевой и доминирующая победа сборной России по фигурному катанию в командном турнире были омрачены странными решениями тренерского штаба, которые могут иметь негативные последствия для более статусных соревнований в личном зачете. Подробнее — в обзоре спортивной редакции ИА «Татар-информ».

Далее в фигурном катании на Олимпиаде пройдут личные соревнования. Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова выйдут на лед с короткой программой 15 февраля.