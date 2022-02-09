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Ру Тат
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Спорт
9 февраля 2022  10:50
Артур Халилуллов

СМИ: Валиева и еще три фигуриста не вышли на тренировку на фоне допингового скандала

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Золотые медалисты командного турнира Олимпиады в Пекине - Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александра Галлямов не вышли на официальную тренировку. Об этом на своем аккаунте в Twitter сообщила журналист Кристиан Бреннан.

Это случилось после информации о разразившемся допинговом скандале в стане российской сборной по фигурному катанию. Напомним, награждение сборной России на Олимпиаде золотыми медалями было отложено из-за результата допинг-теста одного из спортсменов. Пока не уточняется, чья именно проба вызвала вопросы.

Напомним, что сборная России по фигурному катанию завоевала золотые медали в командном турнире по фигурному катанию. А Камила Валиева завершила турнир уверенной победой в произвольной программе среди женщин-одиночниц.

Блестящее выступление Камилы Валиевой и доминирующая победа сборной России по фигурному катанию в командном турнире были омрачены странными решениями тренерского штаба, которые могут иметь негативные последствия для более статусных соревнований в личном зачете. Подробнее — в обзоре спортивной редакции ИА «Татар-информ».

#камила валиева #Олимпиада-2022 #фигурное катание
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