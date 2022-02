СМИ: Валиева и еще три фигуриста не вышли на тренировку на фоне допингового скандала

Золотые медалисты командного турнира Олимпиады в Пекине - Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александра Галлямов не вышли на официальную тренировку. Об этом на своем аккаунте в Twitter сообщила журналист Кристиан Бреннан.

The plot thickens: Four Russians who competed in the team event did not show up at their practices today, a source has told me: Kamila Valieva, Mark Kondratiuk and the pair team of Mishina-Galliamov. The ice dancers were at practice I am told.