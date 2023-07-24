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Происшествия 24 июля 2023 22:14

СМИ: в новой Москве упал беспилотник

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На территории новой Москвы сегодня вечером упал беспилотник. Взрывного устройства на нем не было, никто не пострадал, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что беспилотник вертолетного типа упал в Первомайском около частного домовладения на улице Ленина. Повреждений нет, сотрудники силовых структур изъяли БПЛА.

Напомним, сегодня примерно в четыре часа утра дроны ВСУ попытались атаковать столицу России. Беспилотники попали в нежилые дома на Комсомольском проспекте и на проспекте Лихачева, пострадавших нет. На Украине атаку назвали «спецоперацией» военной разведки, а в российском МИДе подчеркнули, что Россия оставляет за собой право дать жесткий ответ на атаку.

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