СМИ: в новой Москве упал беспилотник

На территории новой Москвы сегодня вечером упал беспилотник. Взрывного устройства на нем не было, никто не пострадал, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что беспилотник вертолетного типа упал в Первомайском около частного домовладения на улице Ленина. Повреждений нет, сотрудники силовых структур изъяли БПЛА.

Напомним, сегодня примерно в четыре часа утра дроны ВСУ попытались атаковать столицу России. Беспилотники попали в нежилые дома на Комсомольском проспекте и на проспекте Лихачева, пострадавших нет. На Украине атаку назвали «спецоперацией» военной разведки, а в российском МИДе подчеркнули, что Россия оставляет за собой право дать жесткий ответ на атаку.