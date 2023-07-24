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МИД РФ заявил, что Россия имеет право жестко ответить на атаку Москвы беспилотниками ВСУ
Россия оставляет за собой право дать жесткий ответ на атаку Москвы украинскими беспилотниками, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Кроме того, по мнению российских дипломатов, подобные действия свидетельствуют, что Запад нацелен на обострение ситуации.
«Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.
В МИД России также выразили уверенность, что подобные действия Киева не имеют никакого стратегического смысла.
Примерно в четыре часа утра 24 июля дроны ВСУ попытались атаковать столицу России. Беспилотники попали в нежилые дома на Комсомольском проспекте и на проспекте Лихачева. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пострадавших нет. В Министерстве обороны РФ заявили, что оба украинских беспилотника были сбиты. На самой Украине атаку назвали «спецоперацией» военной разведки.
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