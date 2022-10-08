СМИ: Турция планирует организовать переговоры России и стран Запада по Украине

Турция предложила Соединенным Штатам организовать диалог стран Запада с Россией. Об этом написал колумнист турецкой газеты Milliyet Озай Шендир.

По словам публициста, помимо США речь идет о таких странах, как Франция, Германия и Великобритания. При этом план будто бы был передан пока только американской стороне, которая положительно отреагировала на эту инициативу.

«Их (американский — прим. Т-и) вопрос только в том, можно ли найти российского собеседника для такого диалога. Ответ Турции, которая накопила большой опыт челночной дипломатии, — однозначное „да“», — убежден автор статьи.

Вместе с тем Шендир подчеркнул, что руководство Турции «уважает волю Украины» и всегда объясняли необходимость возвращения к миру «без применения тактического ядерного оружия».

При этом в целом материал посвящен саммиту Европейского политического сообщества, который прошел в Праге, и его значении для Турции.

Турецкие власти, включая лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана, не раз заявляли о готовности стать посредником в переговорах Украины и РФ. В свое время Турция не признала присоединение Крыма к России, а теперь отказалась и от признания вхождения в ее состав еще четырех регионов.