Представитель Эрдогана заявил, что Турция не признает проводимые на Украине референдумы

Турецкие власти не признают итоги проводимых на Украине референдумов. Об этом заявил официальный представитель Президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала NTV, передает ТАСС.

«Мы не признаем инициативы односторонних референдумов, проводимых на Украине. Наша позиция не претерпела изменений с 2014 года, когда мы не признали итоги референдума в Крыму. Мы признаем суверенитет и территориальную целостность Украины», — подчеркнул представитель турецких властей.

«В этой войне мы на стороне Украины. Турция является единственной страной, которая прилагает усилия для прекращения войны», — добавил при этом Калын.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал найти разумное дипломатическое решение для выхода из украинского кризиса, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

Сегодня в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на контролируемой российскими войсками территории Херсонской и Запорожской областей Украины началось голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав Российской Федерации в качестве субъектов, о чем сообщал «Татар-информ».