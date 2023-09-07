СМИ: Страны G20 выработали единый подход к конфликту на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: kremlin.ru

Государства «Большой двадцатки» в преддверии саммита в Нью-Дели выработали единую позицию по вооруженному противостоянию на Украине. Об этом со ссылкой на высокопоставленного французского чиновника сообщает агентство Bloomberg.

По словам источника, китайские чиновники, участвовавшие в переговорах по подготовке итогового коммюнике будущего саммита, проявили более мягкий подход к украинской стороне по сравнению с прошлым годом. Занятая ранее Пекином строго нейтральная позиция по конфликту на Украине фактически приносила пользу Москве, замечает в связи с этим агентство.

Собеседник издания при этом уточнил, что все страны «Двадцатки» договорились об общих формулировках относительно украинского конфликта, но компромисс с РФ при подготовке коммюнике «всё же необходимо найти».

Вместе с тем неизвестно, будет ли содействовать новая позиция Китая подготовке остальных пунктов коммюнике на фоне напряженности между Пекином и Дели. Между Индией и КНР существует пограничный спор, вновь привлекший к себе внимание после недавней публикации карты, на которой индийский штат Аруначал-Прадеш и приграничный район Аксайчин обозначены как китайские территории.

Upd. (00.28): Ранее, 28 августа, Президент России Владимир Путин предупредил Премьер-министра Индии Нарендру Моди, что не посетит саммит G20. Российскую делегацию, которая отправится в Нью-Дели, возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Не поедет на саммит и Председатель КНР Си Цзиньпин, что огорчило Президента США Джо Байдена. Мероприятие состоится 9-10 сентября в очном формате.