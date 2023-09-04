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Байден разочаровался из-за возможного отсутствия Си Цзиньпина на саммите G20
Президент США Джо Байден разочарован тем, что Председатель КНР Си Цзиньпин может не посетить саммит G20 в Нью-Дели. Об этом сообщает Reuters.
«Я разочарован, но собираюсь встретиться с ним», — отметил Байден.
Саммит состоится 9–10 сентября в очном формате, однако КНР пока не предоставила никакой информации о том, посетит ли мероприятие Си Цзиньпин.
28 августа Президент России Владимир Путин заявил, что не посетит саммит G20. Об этом он сообщил в беседе с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Российскую делегацию, которая отправится в Нью-Дели, возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.
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