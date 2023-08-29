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МИД подтвердил, что делегацию России на G20 возглавит Лавров
Российскую делегацию на предстоящем саммите «Большой двадцатки» в Индии по поручению Президента РФ Владимира Путина возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Это подтвердила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.
«По поручению Президента РФ делегацию возглавит [Сергей] Лавров», — пояснила дипломат.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков проинформировал, что глава российского государства не поедет на встречу G20 в Индии.
До этого о решении Владимира Путина рассказала канцелярия Премьер-министра Индии Нарендры Моди, российский лидер предупредил о нем коллегу в ходе телефонных переговоров.
Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой 17 марта этого года. В заявлении утверждалось, что они, «предположительно, несут ответственность» за «незаконную депортацию» детей из Украины в Россию. Следственный комитет РФ 20 марта возбудил уголовное дело в отношении представителей МУС. Прокурора Карима Ахмад Хана и судью Розарио Сальваторе Айталу в России объявили в розыск.
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