МИД подтвердил, что делегацию России на G20 возглавит Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Фото: kremlin.ru

Российскую делегацию на предстоящем саммите «Большой двадцатки» в Индии по поручению Президента РФ Владимира Путина возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Это подтвердила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«По поручению Президента РФ делегацию возглавит [Сергей] Лавров», — пояснила дипломат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков проинформировал, что глава российского государства не поедет на встречу G20 в Индии.

До этого о решении Владимира Путина рассказала канцелярия Премьер-министра Индии Нарендры Моди, российский лидер предупредил о нем коллегу в ходе телефонных переговоров.