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Политика 29 августа 2023 17:14

МИД подтвердил, что делегацию России на G20 возглавит Лавров

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МИД подтвердил, что делегацию России на G20 возглавит Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Фото: kremlin.ru

Российскую делегацию на предстоящем саммите «Большой двадцатки» в Индии по поручению Президента РФ Владимира Путина возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Это подтвердила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«По поручению Президента РФ делегацию возглавит [Сергей] Лавров», — пояснила дипломат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков проинформировал, что глава российского государства не поедет на встречу G20 в Индии.

До этого о решении Владимира Путина рассказала канцелярия Премьер-министра Индии Нарендры Моди, российский лидер предупредил о нем коллегу в ходе телефонных переговоров.

Индия председательствует в «Большой двадцатке» с 1 декабря 2022 года. Саммит Группы двадцати в Нью-Дели пройдет 9 и 10 сентября в очном формате. Помимо лидеров государств G20, на мероприятие приглашены главы девяти других стран: Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Сингапура.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой 17 марта этого года. В заявлении утверждалось, что они, «предположительно, несут ответственность» за «незаконную депортацию» детей из Украины в Россию. Следственный комитет РФ 20 марта возбудил уголовное дело в отношении представителей МУС. Прокурора Карима Ахмад Хана и судью Розарио Сальваторе Айталу в России объявили в розыск.
#большая двадцатка #Сергей Лавров #Владимир Путин
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