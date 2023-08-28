Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин сообщил Моди, что не сможет принять участие в саммите G20 в Нью-Дели
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных переговоров заявил Премьер-министру Индии Нарендре Моди, что не сможет принять участие в саммите «Большой двадцатки» в Нью-Дели. Об этом сообщает канцелярия индийского лидера.
«Президент Путин сообщил о невозможности принять участие в саммите G20 в Нью-Дели 9-10 сентября 2023 года и рассказал, что Россию будет представлять министр иностранных дел <…> Сергей Лавров», — отмечается в сообщении канцелярии Моди.
Премьер Индии в ответ заметил, что с пониманием относится к решению российской стороны, и поблагодарил собеседника «за последовательную поддержку Россией всех инициатив» в рамках председательства его страны в G20.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков после этого пояснил ТАСС, что власти РФ дополнительно проинформируют о формате участия Путина в мероприятии.
Ранее стало известно, что Путин и Моди обсудили в ходе телефонного разговора расширение БРИКС. Политики также подтвердили готовность развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»