Путин сообщил Моди, что не сможет принять участие в саммите G20 в Нью-Дели

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных переговоров заявил Премьер-министру Индии Нарендре Моди, что не сможет принять участие в саммите «Большой двадцатки» в Нью-Дели. Об этом сообщает канцелярия индийского лидера.

«Президент Путин сообщил о невозможности принять участие в саммите G20 в Нью-Дели 9-10 сентября 2023 года и рассказал, что Россию будет представлять министр иностранных дел <…> Сергей Лавров», — отмечается в сообщении канцелярии Моди.

Премьер Индии в ответ заметил, что с пониманием относится к решению российской стороны, и поблагодарил собеседника «за последовательную поддержку Россией всех инициатив» в рамках председательства его страны в G20.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков после этого пояснил ТАСС, что власти РФ дополнительно проинформируют о формате участия Путина в мероприятии.

Ранее стало известно, что Путин и Моди обсудили в ходе телефонного разговора расширение БРИКС. Политики также подтвердили готовность развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере.