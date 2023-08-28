news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 28 августа 2023 19:46

Путин сообщил Моди, что не сможет принять участие в саммите G20 в Нью-Дели

Скопировать ссылку
Путин сообщил Моди, что не сможет принять участие в саммите G20 в Нью-Дели
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных переговоров заявил Премьер-министру Индии Нарендре Моди, что не сможет принять участие в саммите «Большой двадцатки» в Нью-Дели. Об этом сообщает канцелярия индийского лидера.

«Президент Путин сообщил о невозможности принять участие в саммите G20 в Нью-Дели 9-10 сентября 2023 года и рассказал, что Россию будет представлять министр иностранных дел <…> Сергей Лавров», — отмечается в сообщении канцелярии Моди.

Премьер Индии в ответ заметил, что с пониманием относится к решению российской стороны, и поблагодарил собеседника «за последовательную поддержку Россией всех инициатив» в рамках председательства его страны в G20.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков после этого пояснил ТАСС, что власти РФ дополнительно проинформируют о формате участия Путина в мероприятии.

Ранее стало известно, что Путин и Моди обсудили в ходе телефонного разговора расширение БРИКС. Политики также подтвердили готовность развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой 17 марта. В заявлении отмечалось, что они, «предположительно, несут ответственность» за «незаконную депортацию» детей из Украины в Россию. Следственнй комитет РФ 20 марта возбудил уголовное дело в отношении представителей МУС. После этого прокурора Карима Ахмад Хана и судью Розарио Сальваторе Айталу российская сторона объявила в розыск.
#Владимир Путин #G20
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное